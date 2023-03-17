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Ларионов назвал обидным поражение от СКА в первом матче 1/4 финала КХЛ

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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.

«Матч состоит из таких элементов, когда можно плохо играть и выиграть. Вдвойне обидно проиграть, имея массу моментов. У меня нет вопросов к своим хоккеистам по качеству игры», — цитирует Ларионова РИА Новости.

Он подчеркнул, что у него нет объяснений тому, что  «Торпедо» проводит четвёртый овертайм в плей-офф.

«Надеемся, что будет пятый овертайм. Не сказал бы, что сами себе проиграли матч. В эпизоде с пропущенным голом мы были первые на шайбе, но у Николая Буренова что-то случилось с коньком», — заключил Ларионов.

СКА обыграл «Торпедо» (2:1) в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.

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