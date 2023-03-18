Заявки со скрипом: СКА и «Ак Барс» вновь одержали победы и повели 2-0 во втором раунде плей-офф КХЛ

СКА и «Ак Барс» одержали непростые домашние победы над «Торпедо» и «Адмиралом» и удвоили преимущество в сериях второго раунда Кубка Гагарина. Петербуржцы позволили подопечным Игоря Ларионова открыть счёт в меньшинстве и четырежды огорчить Дмитрия Николаева, но при этом сами отличились пять раз и сумели отстоять добытое преимущество. При этом забросивший решающую шайбу Никита Гусев догнал Кёртиса Валка и Михаила Григоренко в списке лучших бомбардиров. В свою очередь, казанцы вновь проявили характер в противостоянии с «Адмиралом». В стартовом периоде они пропустили курьёзную шайбу, но затем дожали соперника благодаря точным броскам Ильи Сафонова и Вадима Шипачёва.

Дубль Белевича и гол Камалова с отрицательного угла

В преддверии второго матча со СКА «Торпедо» оказалось в непростом положении. В случае очередного поражения нижегородцы могли позволить петербуржцам повести в серии 2-0 и создать отличный задел перед гостевыми играми. А потому им требовалось побеждать на выезде и сравнивать счёт.

При этом результат первой игры во многом можно назвать несправедливым. Подопечные Игоря Ларионова владели преимуществом, создали гораздо больше моментов, но уступили в овертайме — 1:2. Например, показатель ожидаемых голов (xG) у них составил 2,3 против 1,3 у оппонента. На этот раз дополнительную поддержку автозаводцам должны были оказать болельщики, которые выехали на матч на шести автобусах.

Если в предыдущей игре зрители ждали первого гола до последнего периода, то в отчётной хоккеисты не стали тянуть. Хозяева активно начали встречу и моментально заработали большинство. Но сработала присказка «Не было бы счастья, да несчастье помогло» — нижегородцы умудрились открыть счёт в меньшинстве. Андрей Белевич убежал в контратаку по правому флангу и попытался выполнить перевод партнёру налево. Шайба угодила в конёк Александру Никишину и отлетела обратно к белорусу, который спокойно отправил её в ближний. Для СКА подобные голы уже стали тенденцией, ведь он в четвёртый раз в нынешнем розыгрыше плей-офф пропустил в большинстве.

Подопечные Ротенберга отреагировали на произошедшее, как подобает одному из претендентов на трофей. Спустя всего несколько минут Василий Глотов восстановил равновесие и отметился пятым голом в Кубке Гагарина. Даже не верится, что нападающий начинал сезон в скромном «Сочи», а за всю регулярку отличился семь раз.

Далее петербуржцы неоднократно проводили быстрые выпады и ловили соперника на излишнем увлечении атакой. В некоторых эпизодах им улыбалась удача. Например, Белевич потерял равновесие в собственной зоне, а Никита Гусев убежал на рандеву с Иваном Кульбаковым, но не сумел переиграть его. Невольно вспомнились гол Николая Прохоркина и падение Николая Буренова в первой игре. А на 15-й минуте очередной контрвыпад хозяев всё же принёс им успех. Валентин Зыков промчался по правой бровке и выдал отличную поперечную передачу на Михаила Воробьёва. Тот, оказавшись прямо перед вратарём, подработал шайбу под удобную руку и послал её в сетку. И вновь не лучшим образом сыграл Белевич, оставивший оппонента в одиночестве на пятаке.

Во втором отрезке команды продолжили радовать собравшихся ярким результативным хоккеем. В Северной столице наконец пошла открытая игра с большим количеством шайб. Во многом этому способствовали безобразные действия гостей в обороне. Они продолжали допускать грубейшие ошибки и позволяли соперникам проводить опасные контратаки. И даже Кульбаков был в не в состоянии помочь партнёрам.

Например, в ситуации с голом Эмиля Галимова Даниил Бокун позволил обокрасть себя сопернику у чужого борта. Затем Никита Камалов остался на пятаке в полном одиночестве. С первым его щелчком справился вратарь, но затем никем не опекаемый защитник отличился броском с отрицательного угла. Петербуржцам улыбнулась удача. Шайба попала в конёк Кульбакову и залетела в сетку. А затем упомянутый Камалов обвёл вокруг пальца сразу двоих защитников и выдал передачу свободному Никите Гусеву, который свой шанс не упустил.

При этом в чужой зоне автозаводцы всякий раз находили в себе силы возродить интригу и создать момент. На 27-й минуте Артём Михеев сравнял счёт, подставив клюшку под наброс одноклубника. Но тут же подопечные Ларионова пропустили дважды. Затем Белевич оказался расторопнее всех на добивании, оформил дубль и сократил отставание до минимума. Наконец, перед самым перерывом Николай Коваленко убежал от защитника и реализовал большинство — 4:5.

А вот заключительный период стал полной противоположностью предыдущему. Получив соответствующие рекомендации от тренерского штаба, хозяева отошли в оборону. Они расположились в своей зоне и даже не пробовали идти вперёд, при первой возможности выбрасывая шайбу. Поначалу это не помогало сдерживать гостей. Едва вернувшись на лёд, они создали несколько стопроцентных моментов. Например, Алексей Кручинин, получив пас прямо перед воротами, чудом не попал в дальний. А затем Николаев отразил опасные щелчки Кирилла Воронина и Василия Атанасова.

Но постепенно силы покинули хоккеистов «Торпедо». На руку СКА оказался и почти шестиминутный отрезок без пауз. В довершение всех бед для автозаводцев ненужное удаление схватил Максим Летунов. В результате коллектив Ларионова даже не сумел организовать финальный штурм. За две минуты до сирены Кульбакова заменили шестым полевым, но не помогло и это. Напротив, подопечные Ротенберга едва не поразили пустой створ. Причём близок к этому был Николаев. От собственных ворот он выбросил шайбу к чужим, но та попала в закругление штанги.

Петербуржцы, воспользовавшись большим количеством ошибок соперника в обороне, одержали абсолютно заслуженную победу и повели со счётом 2-0 в серии. Нижегородцам же предстоит отыгрывать данное преимущество на домашнем льду.

Везение Берлёва и судьбоносный бросок Шипачёва

Дать бой «Ак Барсу» во втором матче готовился и «Адмирал». Как и «Торпедо», в первом коллектив Леонида Тамбиева потерпел поражение с минимальной разницей в счёте — 2:3. Тренер одной из главных причин неудачи назвал спорные решения судей. Казанцы все шайбы забросили в большинстве, а в стартовом периоде дважды отличились в формате «пять на три». Немного помочь команде из Приморского края должно было возвращение Антона Берлёва. Именно он отметился решающим голом в шестой встрече с «Салаватом Юлаевым», но затем выбыл из строя из-за травмы. В общей сложности нападающий в первом раунде плей-офф набрал четыре очка (2 + 2).

Именно ему удалось открыть счёт на 15-й минуте. Хотя за это хоккеист скорее должен благодарить удачный рикошет. После передачи из-за ворот Берлёв, оттеснивший соперника корпусом, наудачу бросил по воротам. Но на пути к ним шайба попала в защитника и буквально перелетела Тимура Билялова. Не повезло и Василию Токранову. Он пытался вынести шайбу с линии, но зацепился клюшкой о штангу.

Произошедшее стало большой несправедливостью, поскольку «Ак Барс» владел инициативой. В атаке великолепно проявляли себя опытные Александр Радулов и Вадим Шипачёв, как искавшие пасами партнёров, так и сами пытающиеся отличиться. Но подопечным Зинэтулы Билялетдинова не хватало фарта. Так, после щелчка Станислава Галиева гостей спасла штанга, а затем Илья Сафонов чудом не попал в пустой угол. Ещё 16 бросков отразил Никита Серебряков.

И всё-таки долго так продолжаться не могло. После перерыва преимущество фаворита стало ещё серьёзнее, и на 28-й минуте он восстановил равновесие. Причём коллектив Тамбиева незадолго до этого выстоял в меньшинстве и пропустил уже в равных составах. Сафонов воспользовался отличным переводом Дмитрия Воронкова от лицевого борта и отправил шайбу в створ мимо Серебрякова.

Решающий гол записал в свой актив Шипачёв, который до того довольствовался в плей-офф лишь результативными передачами. От правого борта он попытался сделать перевод на партнёра, но шайба отскочила обратно к нему. Форвард, не долго думая, тут же отправил её в открытый ближний угол. Серебряков переместился чуть в центр и не успел вернуться.

До конца у «Адмирала» оставалось достаточно времени. К тому же малый дисциплинарный штраф заработал Токранов. Гости сняли вратаря и повели штурм чужих ворот. Лишь чудом Билялов больше не пропустил. В итоге он отразил 22 броска. А «Ак Барс» одержал вторую победу подряд и, как и СКА, обеспечил себе комфортное преимущество перед поездкой на Дальний Восток.