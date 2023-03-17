Тренер «Адмирала» заявил, что среди хоккеистов «Ак Барса» много «артистов»

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о результате первого матча второго раунда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казанским «Ак Барсом».

«Там артистов больше, опытные игроки — где надо упадут, где надо за лицо хватаются. Хоккей — это же театр, мы для зрителей играем. Мы более рабочая команда, не артисты пока ещё», — цитирует Тамбиев ТАСС.

Тренер дал понять, что доволен игрой своих подопечных.

«Играли на равных, в некоторых моментах переигрывали. В первом периоде вышли играть, во втором — уже выигрывать», — заключил Тамбиев.

«Ак Барс» победил дома «Адмирал» (3:2). Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу казанского клуба. Второй матч пройдёт 18 марта в столице Татарстана.

Ранее главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.