«Авангард» обыграл «Металлург» на старте 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
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Игра на «G-Drive Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Сибири.
В составе омской команды шайбы забросили Рид Буше (11-я минута) и Арсений Грицюк (69-я). В клубе с Урала отличился Семён Кошелев (32-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт 19 марта в Омске.
Ранее главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.