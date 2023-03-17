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«Авангард» обыграл «Металлург» на старте 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина

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Омский «Авангард» на своём льду нанёс поражение магнитогорскому «Металлургу» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Металлург» на старте 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина
  • Gettyimages.ru

Игра на «G-Drive Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива из Сибири.

В составе омской команды шайбы забросили Рид Буше (11-я минута) и Арсений Грицюк (69-я). В клубе с Урала отличился Семён Кошелев (32-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт 19 марта в Омске.

Ранее главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.

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