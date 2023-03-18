Гол Грицюка в овертайме и «сухарь» Рейдеборна: «Авангард» и ЦСКА стартовали с побед во втором раунде Кубка Гагарина

«Авангард» на своём льду обыграл «Металлург» в стартовом матче второго раунда Кубка Гагарина. В основное время команды обменялись голами, а в овертайме победу омичам принёс щелчок Арсения Грицюка. В свою очередь, ЦСКА умудрился взять верх над «Локомотивом» при всего 13 бросках в створ. В заключительном периоде чужие ворота поразили Ярослав Дыбленко и Павел Карнаухов. А главным героем противостояния стал совершивший 35 сейвов и записавший себе в актив матч на ноль Адам Рейдеборн.

Логичная победа «Авангарда»

Противостояние «Металлурга» и «Авангарда» в последние годы стало неотъемлемой частью плей-офф КХЛ. Удивительно, но командам в третий раз подряд предстояло сойтись в полуфинале Восточной конференции. К очередной серии они подходили с равным счётом. В 2021-м омичи оказались сильнее в шести матчах и поставили эффектную точку на выезде — 5:1. В 2022-м они начали с разгромной выездной победы со счётом 8:1, а во второй встрече забросили семь шайб. Но в итоге магнитогорцы совершили запоминающееся спасение в семи играх и остановились в шаге от завоевания Кубка Гагарина.

На этот раз подопечные Михаила Кравеца имели шанс взять реванш. Во-первых, в отличие от соперника, который провёл последний тяжелейший поединок с «Автомобилистом» во вторник, они получили неделю отдыха, поскольку не испытали проблем в серии с «Сибирью». Во-вторых, большую часть встреч регулярки в феврале команда сыграла дома и получила возможность заложить функциональную базу перед плей-офф. Наконец, на «Джи-Драйв-Арене» ей была обеспечена отличная поддержка. Со средней аудиторией 11 527 зрителей «ястребы» попали в топ-3 самых посещаемых клубов Европы.

Стартовый период, как и ожидалось, остался за хозяевами. Они смотрелись свежее, быстрее и закономерно выходили победителями из большей части единоборств и стыков. Например, хоккеисты Кравеца совершили шесть успешных силовых приёмов и три отбора, а по числу бросков по воротам превзошли соперника более чем в два раза (14 против шести).

Неудивительно, что Эдди Паскуале с первых минут приходилось трудиться на последнем рубеже. «Авангард» старался максимально быстро доставить шайбу в чужую зону в поисках свободного пространства. И до перерыва это получалось. Если бы не канадец, «Металлург» мог пропустить больше. Например, в одном из эпизодов он совершил впечатляющий двойной сейв: сначала отразил наброс Виктора Сведберга перед собой, а затем щитком парировал добивание от Алекса Бродхёрста. Запомнился и эпизод, когда Григорий Дронов упал у собственных ворот и подарил шайбу Фёдору Малыхину. Форвард оказался один на пятаке, но не сумел переиграть голкипера.

Однако на 11-й минуте оказался бессилен и Паскауле. Зият Пайгин отправил шайбу на пятак, а там за неё грамотно поборолся Корбан Найт. В результате она отскочила прямо к Риду Буше, которому оставалось поразить пустой створ. Пропустив, магнитогорцы постепенно пришли в себя и тоже принялись создавать моменты. Но выше всяких похвал действовал недавно продливший контракт с клубом Василий Демченко.

Во втором отрезке игра выровнялась, а омичи перешли к излюбленной оборонительной манере, спокойно накрывая щелчки оппонентов и почти не оставляя им свободного пространства. Но их подвели ненужные удаления. Сначала Владимир Ткачёв заработал малый дисциплинарный штраф за удар соперника клюшкой. Хозяева образцово оборонялись в меньшинстве, но за считаные секунды до его окончания пропустили. Закрытый своими и чужими Демченко не справился с выстрелом Семёна Кошелева из правого круга. Тут же на две минуты покинул площадку Иван Телегин, ударивший клюшкой по лицу Андрея Чибисова. На этот раз «Авангард» выстоял.

А в самой концовке периода «Металлург» едва не отличился в равных составах. После паса Дениса Зернова из-за ворот Максим Карпов бросал в упор, но вратарь успел поднять ловушку, и именно в неё прилетела шайба.

В заключительном отрезке команды действовали уже предельно осторожно, понимая, что любая ошибка способна решить исход матча. На первый план вышла борьба, а не атакующие действия. Зачастую хоккеисты отправляли шайбу к бортам, где и сражались за неё. Но всё же чуть активнее смотрелись именно хозяева. Периодически они доставляли снаряд на чужой пятак, и тогда у оппонентов возникали сложности. Но продолжал выручать партнёров Паскуале, записавший себе в актив ещё семь сейвов. Причём он намертво фиксировал шайбу, не позволяя добивать. У магнитогорцев бросков оказалось меньше, но это объясняется тем, что восемь из них заблокировали защитники.

В овертайме фаворитом смотрелся «Металлург», ведь он выиграл три матча в серии с «Автомобилистом» в дополнительное время, в том числе решающий. «Авангард» с «Сибирью» доигрался до овертайма только дважды и один раз уступил. Но в домашних стенах «ястребы» буквально смяли оппонентов, да и в их действиях начала сквозить усталость. Хозяева могли поставить точку в матче почти сразу, но бросок Буше приняла на себя штанга, а в паре эпизодов на высоте оказался Паскуале. В итоге последнее слово осталось за Арсением Грицюком, который на 69-й минуте добил шайбу в сетку после очередного попадания в стойку.

Удивительное везение ЦСКА

В третий раз подряд в рамках Кубка Гагарина предстояло помериться силами и ЦСКА с «Локомотивом». При этом два предыдущих противостояния остались за армейцами. И если в полуфинале Западной конференции — 2021 они взяли верх в семи матчах, то в четвертьфинале-2022 не потерпели ни одного поражения. Наставник железнодорожников Игорь Никитин в преддверии очередных встреч с Сергеем Фёдоровым даже пошутил, что, наверное, его судьба — играть с ЦСКА.

В этой паре ярославцы оказались в положении «Авангарда». Они легко сломили сопротивление «Витязя» и не выходили на лёд с 9 марта. Москвичи же, как и «Металлург», прошли всю дистанцию с «Северсталью» и с огромным трудом дожали череповчан. По словам Фёдорова, его подопечные получили только один день отдыха. Разумеется, это должно было пойти на руку красно-зелёным.

Первая треть матча далась хозяевам непросто. У них совершенно не получался выход из обороны в атаку, и Даниил Исаев остался практически без работы. Даже если действующие чемпионы добирались до чужой зоны, шайба у них не держалась.

Соперники на этом фоне демонстрировали скорости иного порядка. Они с удовольствием раз за разом убегали вперёд и создавали моменты. Только чудом ЦСКА не пропустил в первом периоде. И имя этому чуду Адам Рейдеборн. В непростой миг вратарь действительно был половиной команды и выручал партнёров. Опасными бросками его пытались пробить и Артур Каюмов, и Даниил Тесанов, и Никита Черепанов. Швед действовал спокойно и с каждым сейвом вселял уверенность в команду. Армейцы же нанесли единственный бросок в створ в первом периоде только на 14-й минуте.

Пришли в себя подопечные Фёдорова лишь после перерыва. Они постепенно наладили контроль над шайбой и даже заиграли с позиции силы. Да и у железнодорожников после решительного штурма чужих ворот наступил неминуемый спад. Теперь уже красно-синие упускали отличные моменты, чтобы открыть счёт. Впрочем, «Локо» всё равно был ближе к голу. Причём порой, когда бессилен был Рейдеборн, хозяевам улыбалась фортуна. Так, Максим Шалунов чудом не попал в пустой угол с метра, а чуть ранее необъяснимый промах допустил Степан Никулин.

Тем неожиданней стал перелом в игре, состоявшийся в заключительном периоде. Изначально на льду ничего не поменялось. Подопечные Никитина продолжали создавать моменты и регулярно беспокоить Рейдеборна. Однако всё решил один неудачный эпизод. Армейцы выиграли борьбу у лицевого борта, а Максим Мамин выскочил из-за ворот и нашёл отличным пасом Ярослава Дыбленко, который свой шанс не упустил. А вскоре гости ещё и остались в меньшинстве. Георгий Иванов получил две минуты за подножку. Всего 32 секунд соперникам хватило, чтобы реализовать большинство. Павел Карнаухов грамотно подставил клюшку на пятаке после наброса Даррена Дица от синей линии. Таким образом, ЦСКА одержал важнейшую победу и проявил чемпионский характер, оказавшись сильнее при всего 13 бросках в створ. А совершивший 35 сейвов Рейдеборн стал главным героем команды.