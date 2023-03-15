По голливудским лекалам: как ЦСКА и «Металлург» отыграли отставания в две шайбы и вышли в четвертьфинал Кубка Гагарина

ЦСКА на своём льду сломил сопротивление «Северстали» в седьмом матче серии и пробился во второй раунд плей-офф КХЛ. Подопечные Сергея Фёдорова пропустили дважды в стартовом периоде, но затем забросили четыре шайбы подряд и в итоге вырвали победу — 5:3. В свою очередь, «Металлург» в гостях уступал «Автомобилисту» со счётом 1:3, но в концовке третьего отрезка сумел восстановить паритет, а в овертайме взял верх. Точку в упорном противостоянии поставил Николай Голдобин, прервавший сухую серию из пяти встреч.

Волевая победа «Металлурга»

Нынешний плей-офф Континентальной хоккейной лиги уже вошёл в историю. Для определения всех участников второго раунда Кубка Гагарина пришлось провести 48 матчей, чего ранее никогда не случалось. При этом сразу в двух сериях для выявления победителя потребовалось сыграть максимально возможное число встреч. В последний раз такое происходило в 2014 году, когда всю дистанцию пришлось пройти трём парам соперников.

В рамках одного из противостояний за путёвку в следующую стадию сражались «Автомобилист» и «Металлург». И хотя на бумаге магнитогорцы представлялись гораздо более опытной и звёздной командой (что лишь подтверждал статус двукратных чемпионов и действующих финалистов турнира), на этот раз они не считались фаворитами. Хотя бы по той причине, что екатеринбуржцы завершили регулярный чемпионат на более высокой позиции и поэтому имели преимущество домашнего льда в заключительном, седьмом матче серии.

Тем не менее счёт открыли именно гости. И сделала это спецбригада большинства, в нынешнем плей-офф выступающая крайне неубедительно. В преддверии этой встречи «Магнитка» занимала последнюю строчку по реализации численного преимущества, а воспользоваться сумела лишь одним шансом из 22 (4,5%). Подопечные Ильи Воробьёва растянули оборону оппонента, а индивидуальное мастерство Никиты Коростелёва помогло застать врасплох Игоря Бобкова. Форвард получил пас на линии ворот, прорвался к створу и со второй попытки оставил голкипера не у дел.

В целом в первом периоде «Металлург» смотрелся получше: создал больше опасных эпизодов и чаще беспокоил вратаря противника. Однако в концовке чуть было не позволил «Автомобилисту» восстановить паритет. Неудачная попытка прессинга в зоне хозяев привела к тому, что Анатолий Голышев выкатил один на один с Эдди Паскуале, а прервать его прорыв удалось лишь с помощью нарушения правил. Екатеринбуржцы получили право на буллит, но использовать эту возможность не сумели. Георгий Белоусов здорово качнул вратаря, но тот щитком остановил шайбу.

Но уже во втором отрезке «Автомобилист» перевернул ход матча на 180°. Для этого ему оказалось достаточно всего одиннадцати с небольшим минут. Хозяева стали действовать активнее, чаще создавать трафик у ворот гостей и были вознаграждены за это. Второй бомбардир коллектива Ник Эберт великолепным выстрелом от синей линии «прошил» Паскуале, не увидевшего момент броска из-за скопления игроков перед собой, а затем отличился и Сергей Широков. Он остался неприкрытым в паре метров от створа и с ходу впечатал шайбу в сетку.

Капитан «Автомобилиста» отметился в большинстве — несвоевременное удаление за задержку заработал Артём Земчёнок. И впоследствии недисциплинированность ещё раз подвела «Металлург». Архип Неколенко зачем-то придержал Белоусова клюшкой в эпизоде, который вряд ли грозил серьёзными последствиями, и поставил свою команду в тяжелейшее положение. На этот раз численным превосходством воспользовался Алексей Макеев, завершивший эффектную трёхходовку. Ассистировал ему Белоусов, ранее поучаствовавший в голе Эберта.

У «Магнитки» оставался почти период на то, чтобы отыграться и перевести встречу в овертайм, но изначально предпосылок к этому не было. Подопечные Воробьёва были непродуктивны в нападении, допускали много ошибок в обороне и, если бы не великолепный Паскуале, могли уступать с крупным счётом. Однако в самой концовке третьего отрезка они сотворили что-то невероятное. С разницей в 119 секунд магнитогорцы забросили дважды. Сначала Денис Зернов подставил клюшку под бросок Семёна Кошелева, а затем своё веское слово сказал капитан. Егор Яковлев забил с паса Брендана Лайпсика. Причём защитнику даже не пришлось атаковать ворота — шайба просто удачно отскочила от его конька.

Таким образом, триумфатор матча вновь определялся в овертайме, что уже дважды происходило в рамках этой серии. И в обоих случаях верх брали хоккеисты из Магнитогорска, причём дважды им не хватало одного дополнительного периода. Во второй игре победный гол был оформлен на 85-й минуте, а в третьей — аж на 91-й.

Но на этот раз «Магнитка» сняла все вопросы гораздо раньше. На девятой минуте первого овертайма Николай Голдобин прервал сухую серию из пяти встреч и уберёг свою команду от первого в истории поражения от «Автомобилиста» в плей-офф. Российский форвард получил передачу от Лайпсика и неотразимо выстрелил в дальнюю девятку, не оставив шансов Бобкову. «Металлург» совершил невероятное возвращение и в 12-й раз вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина. Екатеринбуржцам же остаётся лишь сетовать на невезение. Ведь за несколько секунд до голевого эпизода Алексей Василевский угодил в крестовину.

Невероятное возвращение ЦСКА

В этот же день решалась судьба второго финалиста прошлогоднего Кубка Гагарина. ЦСКА впервые в своей истории был вынужден провести семь матчей уже в рамках первой стадии плей-офф и находился в шаге от сенсационного провала. В последний раз армейцы не смогли добраться до полуфинала Западной конференции в 2014 году. Тогда они без борьбы уступили СКА (0-4) на старте первенства. Но одно дело проиграть петербуржцам с Ильёй Ковальчуком, Артемием Панариным и Вадимом Шипачёвым в составе, другое — «Северстали», с трудом пробившийся в топ-16 КХЛ.

Начало встречи выдалось для хозяев обескураживающим. Давид Думбадзе и Александр Петунин с разницей в 216 секунд застали врасплох Адама Рейдеборна и сделали заявку не сенсацию. При этом второй гол вызвал споры. Нападающий череповчан с лёта добил шайбу в сетку и заставил арбитров обратиться к видеоповторам. Но в итоге те не зафиксировали игру с высоко поднятой клюшкой и указали на центр.

Возможно, для ЦСКА всё сложилось бы гораздо хуже, если бы Сергей Плотников не сократил отставание уже спустя две минуты. Хозяева заработали большинство, а экс-нападающий «Питтсбурга» среагировал на выверенный наброс в исполнении Михаила Григоренко. А уже в середине второго периода в схожем ключе отличился Владислав Каменев. Правда, он подставил клюшку под мощнейший щелчок от синей линии.

Но если в случае с «Металлургом» заброшенные шайбы не всегда вытекали из логики игры, то про ЦСКА такого не скажешь. Во втором отрезке подопечные Сергея Фёдорова взвинтили темп и почти вдвое перебросали череповчан. Помимо Каменева, близки к успеху были Никита Нестеров и Владислав Провольнев, но Александр Самонов продолжал творить чудеса в рамке.

В третьем периоде давление на его ворота стало ещё сильнее. Только за первые семь минут армейцы восемь раз побеспокоили вратаря (соперники не сделали этого ни разу) и дважды преуспели. Сначала своего всё же добился Провольнев, а затем скоростную атаку точным попаданием завершил Максим Соркин. «Северсталь» пропустила четыре раза подряд и пребывала в психологическом нокдауне, в связи с чем Андрей Разин был вынужден брать тайм-аут.

Общение с тренером оказало положительный эффект на хоккеистов «Северстали». Те стали понемногу «нагружать» Рейдеборна, а в середине отрезка получили отличную возможность отыграть хотя бы один гол. Сначала обоюдное удаление заработали Антон Слепышев и Дмитрий Моисеев, а затем двумя минутами за подножку был наказан Матвей Гуськов. Разин рискнул и снял голкипера, но череповчане не смогли забить ни при игре пять на три, ни пять на четыре.

Без напряжённой концовки всё же не обошлось. Шайба Александра Суворова помогла «Северстали» вплотную приблизиться к ЦСКА и подарила надежды на овертайм, но их перечеркнул Каменев. За 13 секунд до сирены он из своей зоны попал в пустые ворота соперника и укрепил превосходство армейцев — 5:3.