Якушев: профессиональные качества Жамнова должны помочь становлению «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион СССР Александр Якушев прокомментировал назначение Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».

«В тренерских качествах Жамнова никто не сомневается, потому что он работает со сборной, сделал большой вклад в золото Игр 2018 года, завоевал серебро на последней Олимпиаде. Так что его профессиональные качества, без сомнения, должны помочь становлению команды», — цитирует Якушева ТАСС.

14 марта Жамнов возглавил ХК «Спартак». Как сообщает «Чемпионат», контракт со специалистом заключён на два сезона.

Соглашение Жамнова с национальной командой истекает в июне текущего года. Он возглавляет команду с сентября 2021 года. Под руководством специалиста российская сборная завоевала серебро на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Ранее Жамнов высказался о своём назначении в столичный клуб.