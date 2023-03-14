«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в седьмом матче плей-офф КХЛ.

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Металлурга».

В составе победителей отличились Никита Коростелёв, Денис Зернов, Егор Яковлев и Николай Голдобин, забросивший победную шайбу.

У «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев.

Отметим, что в третьем периоде «Металлург» отыгрался со счёта 1:3 за 119 секунд.

Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов пропустит ближайшие игры команды в НХЛ из-за травмы.