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«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

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«Металлург» обыграл «Автомобилист» в седьмом матче плей-офф КХЛ.
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Металлурга».

В составе победителей отличились Никита Коростелёв, Денис Зернов, Егор Яковлев и Николай Голдобин, забросивший победную шайбу.

У «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев.

Отметим, что в третьем периоде «Металлург» отыгрался со счёта 1:3 за 119 секунд.

Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.

Ранее сообщалось, что российский защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов пропустит ближайшие игры команды в НХЛ из-за травмы.

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