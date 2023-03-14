«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
- РИА Новости
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Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу «Металлурга».
В составе победителей отличились Никита Коростелёв, Денис Зернов, Егор Яковлев и Николай Голдобин, забросивший победную шайбу.
У «Автомобилиста» шайбы забросили Ник Эберт, Сергей Широков и Алексей Макеев.
Отметим, что в третьем периоде «Металлург» отыгрался со счёта 1:3 за 119 секунд.
Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.
Ранее сообщалось, что российский защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов пропустит ближайшие игры команды в НХЛ из-за травмы.