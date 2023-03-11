Проход Берлёва и голы в пустые ворота: «Адмирал», «Ак Барс» и СКА вышли в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Адмирал» вырвал победу у «Салавата Юлаева» в шестом матче серии и впервые в истории пробился во второй раунд плей-офф КХЛ. Решающую шайбу за 159 секунд до финальной сирены забросил Антон Берлёв. Не стали затягивать выяснение отношений в своих противостояниях и «Ак Барс» со СКА, синхронно одержавшие победы в Нижнекамске и Минске с одинаковым счётом 4:2. При этом если команда Романа Ротенберга повела ещё в середине второго периода, то подопечные Зинэтулы Билялетдинова начинали заключительный отрезок в роли догоняющих.

Сенсация от «Адмирала»

Первый раунд нынешнего Кубка Гагарина получается крайне непредсказуемым. Практически все фавориты столкнулись со сложностями. Чего стоят хотя бы два поражения действующего обладателя трофея ЦСКА от «Северстали». Стало бы несправедливостью, если бы такой плей-офф обошёлся без крупной сенсации. И ею стал вылет «Салавата Юлаева». Уфимцы, занявшие второе место в Восточной конференции, казалось, должны были спокойно проходить «Адмирал», который лишь в последний момент пробился в топ-8.

Однако по ходу серии подопечным Виктора Козлова постоянно приходилось отыгрываться, а после домашнего фиаско в овертайме (3:4) они остановились в шаге от пропасти. Владивостокцы, напротив, поверили в себя и в родных стенах готовы были нанести решающий удар. Они вышли на лёд с сумасшедшим желанием и настроем, тогда как соперники выглядели испуганными. Это сказалось и на качестве игры. Коллектив Леонида Тамбиева значительно перебросал оппонента — 37:24. Особенно серьёзным преимущество по данному показателю было во втором периоде — 17:4.

Не сломил команду даже гол Александра Хмелевски в большинстве незадолго до первого перерыва. Американец выкатился из-за ворот и отправил шайбу в створ с пятака мимо Никиты Серебрякова. Во втором отрезке штурм «Адмирала» принёс свои плоды. Причём восстановить равновесие мощным щелчком от левого борта в ближнюю девятку по иронии судьбы удалось уроженцу Уфы и воспитаннику «Югры» Павлу Шэну, проведшему один сезон в «Салавате Юлаеве». А спустя несколько минут Иван Емец первым оказался на добивании.

После перерыва счёт вновь сравнялся. Однако у гостей в этот вечер мало что получалось. Особняком стоит лишь игра Хмелевски, который умудрился оформить дубль практически идентичными бросками из-за ворот. Серебряков, до того неоднократно выручавший партнёров, на этот раз допустил ошибки.

Развязка наступила за две минуты и 39 секунд до конца, когда хозяева провели решающую контратаку. Илья Ежов справился с броском соперника со средней дистанции, но выпустил шайбу прямо на Антона Берлёва, который не имел права упустить такой шанс. А уже после финальной сирены Тамбиев признался, что автор победного гола вышел на лёд с травмой и играл фактически на одной ноге. Сам специалист после окончания встречи попал в объятия помощников, но лишь в недоумении покачивал головой, словно не веря в произошедшее. Понять его эмоции можно, ведь «Адмирал» впервые в истории пробился во второй раунд Кубка Гагарина и устроил для Приморского края настоящий праздник.

Характер «Ак Барса»

А самым боевым на Востоке получилось противостояние «Нефтехимика» и «Ак Барса». Каждое дерби Татарстана проходило в жёсткой борьбе и изобиловало стычками, драками и удалениями. Однако казанцы справились с давлением, разгромили соседей дома в пятом матче и остановились в шаге от попадания в полуфинал конференции.

Но быстро стало понятно, что нижнекамцев крупное поражение не сломило. При поддержке собственных болельщиков они сразу ринулись в бой, демонстрируя желание взять реванш. И уже на 42-й секунде их настрой обернулся голом. Хозяева выиграли вбрасывание в чужой зоне, Энтони Камара получил передачу за воротами и тут же нашёл на пятаке Анселя Галимова.

Ответ гостей был стремительным. В следующей же ответной атаке Кирилл Панюков после перевода Кирилла Семёнова на правый фланг продвинулся вперёд и бросил под щиток Андрею Тихомирову. Таким образом команды, дважды отличившись за одну минуту и две секунды, установили новый рекорд скорострельности плей-офф КХЛ. Предыдущее достижение также принадлежало «Ак Барсу», который в 2016-м на пару с «Салаватом Юлаевым» забросил две шайбы за 65 секунд.

«Нефтехимик» в дальнейшем продолжал владеть преимуществом и неоднократно мог огорчить Тимура Билялова. Однако он действовал выше всяких похвал и только в стартовом отрезке парировал 12 щелчков. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова тоже создавали моменты в контратаках. Например, Никита Лямкин, приложившись от синей линии, едва не сломал перекладину. И всё-таки после перерыва вперёд вновь вышли нижнекамцы. Со второй попытки им удалось реализовать большинство. Дмитрий Воронков получил малый дисциплинарный штраф за подножку, а Андрею Чивилёву хватило меньше минуты, чтобы отличиться в неравных составах.

Тем неожиданнее оказался перелом в игре в заключительном периоде. Гости после жёсткого разговора с тренером вернулись на лёд с совершенно иным настроем и сразу обрушили шквал атак на ворота Андрея Тихомирова. Под таким серьёзным давлением вратарь в конце концов дрогнул и допустил ошибку, не справившись с щелчком Константина Лучевникова от синей линии. Автору гола следует поблагодарить и Воронкова, перекрывшего Тихомирову обзор на пятаке.

На 51-й минуте «Ак Барс» впервые вышел вперёд. На этот раз Дмитрий Кагарлицкий ворвался в чужую зону в ходе контратаки и сам же бросил из-под защитника в дальний угол. Любопытно, что, помимо Александра Радулова, очко за результативность в данном эпизоде набрал Билялов. В концовке «Нефтехимик» снял вратаря, но лишь позволил Воронкову поразить пустой створ и поставить точку — 4:2. Казанцы, несмотря на отчаянное сопротивление соперника, шагнули дальше и во вторм раунде померятся силами с «Адмиралом».

Давление СКА

СКА в аналогичной ситуации удалось на выезде обыграть минское «Динамо» и выйти в следующий раунд. Причём матч в столице Белоруссии тоже начался без раскачки. Не успел судья произвести стартовое вбрасывание, как Марк Барберио нарушил правила. Но петербуржцы, вместо того чтобы забить, пропустили в меньшинстве. Владимир Алистров подхватил шайбу в чужой зоне, совершил проход по правому краю, нанёс мощный щелчок, а затем первым оказался на добивании.

Спустя минуту на исходе большинства отличились и гости. Василий Глотов от борта сместился к чужому пятаку и протолкнул шайбу под щитками Алексею Колосову. Как и в предыдущих встречах команд, хватало и жёстких столкновений. Например, Александр Никишин в дебюте ударил соперника клюшкой по лицу и был удалён на четыре минуты. Роман Ротенберг остался крайне недоволен этим решением и демонстрировал, что оппонент симулировал. Накал эмоций был столь велик, что иногда доставалось своим. Так, нападающий СКА Дамир Жафяров оказался в нокдауне после столкновения с одноклубником Михаилом Пашниным.

К счастью, не забывали хоккеисты и об атаках. Уже на девятой минуте Михаил Воробьёв поставил точку в красивой комбинации и впервые вывел гостей вперёд. Удивительно, но «Динамо» в середине матча опять отыгралось в меньшинстве. Защитник петербуржцев на ровном месте совершил потерю на своей половине, а Игорь Мартынов тут же вывел на бросок Сергея Сапего. И всё же последнее слово во втором отрезке осталось за фаворитом. Андрей Педан сильнейшим щелчком со средней дистанции прошил Колосова.

В запасе у минчан была ещё целая 20-минутка, но сил на неё откровенно не хватило. Сказалось и большое количество удалений, ведь хозяева провели в меньшинстве почти целый период. Неудивительно, что в данном отрезке они нанесли всего восемь бросков в створ, активизировавшись только в концовке. Но на последних секундах своё слово вновь сказал Марат Хайруллин. В предыдущем матче он оформил дубль бросками в пустые ворота, а на этот раз поразил цель один раз и вывел СКА в полуфинал конференции.