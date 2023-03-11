«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
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Встреча во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Павел Шэн, Иван Емец, Антон Берлёв. У «Салавата» отличился Александр Хмелевски (дубль).
Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Адмирала», который впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.
«Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.
Ранее ярославский «Локомотив» обыграл подмосковную команду «Витязь» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.