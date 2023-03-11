«Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Владивостокский «Адмирал» дома обыграл уфимскую команду «Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Павел Шэн, Иван Емец, Антон Берлёв. У «Салавата» отличился Александр Хмелевски (дубль).

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Адмирала», который впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее ярославский «Локомотив» обыграл подмосковную команду «Витязь» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.