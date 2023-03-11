СКА в гостях одержал победу над минским «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
- РИА Новости
Игра в Минске на «Минск-Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Романа Ротенберга.
В составе армейской команды шайбы забросили Василий Глотов, Михаил Воробьёв, Андрей Педан. В коллективе из Белоруссии отличились Владимир Алистров, Сергей Сапего.
Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу СКА.
«Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.
Ранее «Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.