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СКА в гостях одержал победу над минским «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

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Петербургский СКА в гостях нанёс поражение минскому «Динамо» в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА в гостях одержал победу над минским «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Игра в Минске на «Минск-Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе армейской команды шайбы забросили Василий Глотов, Михаил Воробьёв, Андрей Педан. В коллективе из Белоруссии отличились Владимир Алистров, Сергей Сапего.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу СКА. 

«Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее «Ак Барс» победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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