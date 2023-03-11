«Ак Барс» в гостях победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в шестом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Кирилл Панюков, Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков. У «Нефтехимика» отличились Ансель Галимов, Андрей Чивилёв.

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Ак Барса».

«Нефтехимик» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее «Адмирал» обыграл команду «Салават Юлаев» и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.