«Ак Барс» в гостях победил «Нефтехимик» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Кирилл Панюков, Константин Лучевников, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Воронков. У «Нефтехимика» отличились Ансель Галимов, Андрей Чивилёв.
Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Ак Барса».
«Нефтехимик» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.
Ранее «Адмирал» обыграл команду «Салават Юлаев» и впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.