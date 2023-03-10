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Московское «Динамо» уступило «Торпедо» в матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ

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Московское «Динамо» потерпело поражение в гостях в овертайме от нижегородского «Торпедо» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское «Динамо» уступило «Торпедо» в матче 1/8 финала серии плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

В составе «Торпедо» шайбы забросили Деннис Ян (вторая минута), Артём Михеев (39-я). У бело-голубых отличились Эрик О'Делл (26-я, 38-я), Якоб Лилья (51-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу «Торпедо». Следующий матч пройдёт 12 марта в Москве.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф. 

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