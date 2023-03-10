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«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф

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Омский «Авангард» одержал победу над «Сибирью» в матче первого раунда плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф
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  • © Maksim Konstantinov

Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершилась со счётом 4:3.

В составе омской команды шайбы забросили Семён Чистяков (33-я), Владимир Ткачёв (44-я), Дамир Шарипзянов (49-я) и Зият Пайгин (63-я). У «Сибири» отличились Тревор Мёрфи (40-я), Валентин Пьянов (41-я) и Михал Чайковски (58-я).

Ранее ярославский «Локомотив» дома в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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