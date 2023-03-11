Быков не считает позором вылет «Салавата» от «Адмирала» в плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал вылет «Салавата Юлаева» из Кубка Гагарина.

«Можно ли считать позором вылет «Салавата Юлаева»? Не считаю, что нужно так категорично к этому относиться. Если мы сейчас посмотрим, чемпионат становится интересным. Команды выравниваются. Надо смотреть, кто в каком состоянии подошёл в плей-офф», — цитирует Быкова «Спорт-Экспресс».

Встреча во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Павел Шэн, Иван Емец, Антон Берлёв. У «Салавата» отличился Александр Хмелевски (дубль).

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Адмирала», который впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в шестом матче плей-офф КХЛ от «Адмирала».