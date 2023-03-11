Тренер «Салавата» Козлов — о матче с «Адмиралом»: обидное поражение в равной игре

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в шестом матче плей-офф КХЛ от «Адмирала».

«Обидное поражение в равной игре. Многие матчи в этой серии складывались нелогично, необычные голы в наши ворота залетали. Сегодня нам вынужденно пришлось вводить в состав молодых ребят. Они неплохо этот матч провели, но, чтобы выигрывать в плей‑офф, нужно больше», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Встреча во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Павел Шэн, Иван Емец, Антон Берлёв. У «Салавата» отличился Александр Хмелевски (дубль).

Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Адмирала», который впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее ярославский «Локомотив» обыграл подмосковную команду «Витязь» в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ.