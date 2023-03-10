«Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» и повёл в серии плей-офф КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча на стадионе «Уралец» завершилась со счётом 6:3.

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Алексей Макеев (3-я минута), Алексей Василевский (12-я), Кёртис Валк (14-я), Ник Эберт (21-я), Андрей Обидин (26-я) и Стефан Да Коста (59-я). У «Металлурга» отличились Филипп Майе (28-я), Никита Коростелёв (31-я) и Брендан Лайпсик (37-я).

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдёт 12 марта.

Ранее «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.