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«Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» и повёл в серии плей-офф КХЛ

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Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» и повёл в серии плей-офф КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Встреча на стадионе «Уралец» завершилась со счётом 6:3.

В составе екатеринбургской команды шайбы забросили Алексей Макеев (3-я минута), Алексей Василевский (12-я), Кёртис Валк (14-я), Ник Эберт (21-я), Андрей Обидин (26-я) и Стефан Да Коста (59-я). У «Металлурга» отличились Филипп Майе (28-я), Никита Коростелёв (31-я) и Брендан Лайпсик (37-я).

Таким образом, счёт в серии стал 3-2 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч пройдёт 12 марта. 

Ранее «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

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