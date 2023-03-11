Выстрел Пайгина в девятку и дубль Яна: «Авангард» вышел во второй раунд плей-офф, а «Торпедо» повело в серии с «Динамо»

«Автомобилист» забросил пять шайб в первые 26 минут игры и взял верх над «Металлургом» в Екатеринбурге, при этом Кёртис Валк набрал три очка и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров плей-офф. ЦСКА с трудом выстоял в домашнем матче с «Северсталью», хотя в середине второго периода вёл со счетом 4:1, а дубль Денниса Яна в большинстве помог «Торпедо» дожать в овертайме «Динамо» и выйти вперёд в серии. «Авангард» позволил «Сибири» отыграться за 164 секунды до финальной сирены, но вырвал победу в дополнительное время и пробился во второй раунд.

Обидный вылет «Сибири»

«Авангард» после двух подряд выездных побед над «Сибирью» имел отличную возможность поставить точку в серии в домашних стенах. Однако первая половина встречи получилась предельно аккуратной. Команды создали не слишком много опасных моментов, а вратари действовали предельно надёжно. Особенно запомнился невероятный сейв Дениса Костина после броска Ивана Телегина в упор.

Но стоило одному из хоккеистов отличиться, как игра раскрылась. Открыть счёт закономерно удалось хозяевам. Семён Чистяков вкатился в зону и нанёс точный щелчок. Новосибирцы отреагировали на произошедшее спокойно и незадолго до перерыва реализовали большинство за удаление Корбана Найта. А в начале заключительного отрезка Валентин Пьянов вовсе вывел гостей вперёд броском с близкой дистанции. Таким образом, они отличились дважды за 61 секунду.

Но минимальное преимущество подопечные Андрея Мартемьянова не удержали и трёх минут. Владимир Ткачёв не оставил шансов Костину из правого круга. А следом подвёл «Сибирь» Антон Назаревич, в безобидной ситуации совершивший подножку. Коллектив Михаила Кравца великолепно воспользовался представившимся шансом: Дамир Шарипзянов мощным выстрелом «прошил» голкипера. Однако новосибирцы умудрились спастись за 2 минуты и 44 секунды до финальной сирены, когда Михал Чайковски после отличной передачи Алексея Яковлева на левый край бросил под перекладину.

Таким образом, соперникам, как и в первом матче, пришлось играть овертайм. Но на этот раз он закончился быстро, а главным героем стал Зият Пайгин. Защитник с кистей с дальней дистанции отправил шайбу впритирку со штангой. «Авангард» первым на Востоке и в 11-й раз в истории пробился во второй раунд Кубка Гагарина.

Провальный старт «Металлурга»

А вот «Металлург» находится в шаге от сенсационного вылета из плей-офф. Сложилось впечатление, что магнитогорцы так и не пришли в себя после унизительного домашнего поражения от «Автомобилиста» со счётом 0:4. Вдобавок им из-за нелётной погоды пришлось добираться до Екатеринбурга на автобусах.

В результате первая половина пятой встречи стала словно продолжением предыдущей. Уже на третьей минуте Алексей Макеев открыл счёт в большинстве. А в середине стартового отрезка отличились Алексей Василевский и Кёртис Валк. Не лучшим образом в данных эпизодах сыграл Эдди Паскуале. Например, он не сумел выручить партнёров после щелчка Василевского со средней дистанции, и шайба залетела точно под перекладину. Вскоре канадца поменяли на опытного Василия Кошечкина. Но рокировка голкипера не сильно сказалась на результате, поскольку сразу после перерыва Ник Эберт и Андрей Обидин довели счёт до унизительного.

В такой ситуации гости могли опустить руки, но, к их чести, они проявили характер и едва не спаслись. Да и оппоненты, заработав столь внушительное преимущество, расслабились и моментально за это поплатились. Меньше чем за десять минут подопечные Ильи Воробьёва забили трижды.

В заключительном периоде уже «Металлург» владел инициативой и нанёс 13 бросков против пяти у хозяев. Но выше всяких похвал действовал Игорь Бобков, ещё в начале встречи заменивший травмированного Юхана Маттссона. А когда гости в концовке сняли вратаря, пустой створ поразил Стефан Да Коста — 6:3. Также в составе победителей необходимо отметить и других легионеров. Например, Валк сам огорчил Паскуале и дважды ассистировал партнёрам. Теперь в гонке бомбардиров он с восьмью очками (3 + 5) уступает только Никите Гусеву.

Тяжёлый матч для ЦСКА

После унизительного домашнего поражения со счётом 3:9 главный тренер «Северстали» Андрей Разин поспешил успокоить как собственных подопечных, так и болельщиков. По его мнению, имел место провал в конкретно взятой игре, а потому необходимо продолжать биться. Также он объяснил замену Александра Самонова микротравмой. К счастью для команды, бывший вратарь сборной России успел восстановиться.

Однако поймавший кураж ЦСКА не желал останавливаться. Если в прошлой игре армейцы сразу начали забивать, то на этот раз у них ушло на раскачку 15 минут. Но затем они забросили две шайбы одну за другой. Причём не лучшим образом в данных эпизодах действовал как раз вратарь, не справившийся с бросками в дальний. Даррен Диц вовсе отличился щелчком почти от синей линии. А когда Никита Нестеров после перерыва реализовал двойное большинство, сложилось впечатление, что череповчан ждёт очередной разгром.

Но в отличие от предыдущего матча они не расклеились, а включились в борьбу и моментально сократили отставание. Символично, что бывший коллектив хитрым броском через частокол ног огорчил Никита Макеев. Вскоре красно-синие поймали соперника на ошибке в центральной зоне и разыграли стремительную трёхходовку, закончившуюся голом Антона Слепышева. Но последнее слово осталось за Даниилом Вовченко, реализовавшим большинство и записавшим себе в актив третий гол в противостоянии с москвичами.

А в начале заключительного периода ЦСКА вовсе пропустил третью шайбу. Теперь уже хозяева ошиблись на выходе в зону и позволили соперникам провести стремительную контратаку. Александр Петунин прорвался вперёд по правому флангу и выполнил результативный прострел на Александра Суворова. После этого гости устроили настоящий штурм чужих ворот. Самый опасный момент упустил упомянутый Вовченко, с пары метров попавший в перекладину. Как белке в колесе приходилось крутиться Адаму Рейдеборну. Особенно тревожно столичным болельщикам стало на последних секундах, когда Разин снял с игры Самонова. К счастью для них, удача снова улыбнулась армейцам, которые одержали вторую победу подряд и вырвались вперёд в серии — 3:2.

Успешный овертайм «Торпедо»

Но самой зрелищной и яркой на Западе пока получается серия «Динамо» — «Торпедо». Команды обмениваются победами и демонстрируют яркий результативный хоккей. Неудивительно, что все билеты на пятый матч в Нижнем Новгороде были проданы всего за десять минут.

И собравшиеся на трибунах зрители не пожалели о потраченных деньгах. Стартовый период полностью остался за хозяевами. Спустя всего одну минуту и 20 секунд после начала они наказали соперника за удаление Ильи Каблукова. В дальнейшем подопечные Игоря Ларионова владели инициативой и показывали фирменный красивый хоккей с большим количеством комбинаций и моментов. Только надёжная игра Ильи Коновалова не позволила им увеличить преимущество. Москвичи же долгое время даже не могли закрепиться в чужой зоне и первый бросок в створ нанесли только в середине отрезка.

Тем неожиданней оказалось их преимущество во второй 20-минутке. Они донельзя упростили свою игру и при каждой удобной возможности грузили шайбу на пятак Ивана Кульбакова в надежде на удачные рикошеты. Эта тактика сработала. Бело-голубые перебросали оппонента почти в два раза — 10:4. А злым гением автозаводцев снова стал Эрик О'Делл. В предыдущих матчах противостояния он набрал четыре очка, а на этот раз оформил дубль. Но «Торпедо», несмотря на провальную игру в концовке, восстановило равновесие. Артём Михеев поставил точку в красивой комбинации хозяев.

В заключительном периоде состоялся ещё один обмен голами. На 51-й минуте Якоб Лилья вновь вывел гостей вперёд, оказавшись первым на добивании после очередного сейва Кульбакова. Ответ хозяев получился таким же стремительным, как до перерыва. На этот раз Владислав Фирстов переправил шайбу в створ, воспользовавшись набросом на пятак Максима Федотова.

Омрачила великолепную встречу только пугающая травма Кирилла Уракова. В одном из эпизодов Каблуков у борта потерял равновесие и, падая, задел лезвием конька горло оппонента. Из раны тут же хлынула кровь, а на лёд выбежали врачи. К счастью, пострадавшему оказали своевременную помощь и серьёзных проблем удалось избежать.

В овертайме же явным преимуществом владели уже автозаводцы. Они заперли соперника в зоне и нанесли 14 бросков против двух у гостей. Однако чудеса на последнем рубеже творил Коновалов. Так, он умудрился парировать выстрел Сергея Гончарука в упор после прострела Николая Коваленко. Ещё в паре эпизодов Илья не позволил переиграть себя Фирстову. А когда вратарь оказывался бессилен, на помощь ему приходили стойки. И всё-таки активность «Торпедо» сказалась. В концовке уставшие москвичи начали допускать ошибки и удаляться. И если большинство за фол Егора Мартынова хозяева не реализовали, то за нарушение численного состава визави наказали. Символично, что точку в противостоянии поставил Ян, который и открыл счёт. Так подопечные Ларионова вырвали важнейшую победу и теперь имеют возможность в следующей встрече в столице выиграть серию.