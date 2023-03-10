Билялетдинов: просил хоккеистов «Ак Барса» не реагировать на провокации «Нефтехимика»
«Мы говорили об этом не реагировать на провокации, надо наказывать заброшенными шайбами», — цитирует Билялетдинова ТАСС.
По его словам, «непростая серия идет, и сегодняшняя игра не исключение».
«Тяжелый первый период. Команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю выполнила, завтра идем дальше», — заключил Билялетдинов.
«Ак Барс» на своем льду обыграл со счетом 6:1. Казанцы вышли вперед в серии до четырех побед со счетом 3-2.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.