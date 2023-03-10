Билялетдинов: просил хоккеистов «Ак Барса» не реагировать на провокации «Нефтехимика»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал результат пятого матча серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Мы говорили об этом не реагировать на провокации, надо наказывать заброшенными шайбами», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

По его словам, «непростая серия идет, и сегодняшняя игра не исключение».

«Тяжелый первый период. Команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю выполнила, завтра идем дальше», — заключил Билялетдинов.

«Ак Барс» на своем льду обыграл со счетом 6:1. Казанцы вышли вперед в серии до четырех побед со счетом 3-2.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.