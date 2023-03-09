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«Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ

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Владивостокский «Адмирал» забросил две шайбы в пятом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба КХЛ, голы «Адмирала» за 1:26 с начала встречи — новый рекорд скорострельности в матчах плей-офф для одной команды.

Рекорд для двух команд был установлен в 2016 году, когда «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» обменялись голами за 1:05 после стартового вбрасывания.

Игра проходит в Уфе. Идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА установил клубный рекорд результативности в плей-офф КХЛ.

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