ЦСКА установил клубный рекорд результативности в плей-офф КХЛ

ЦСКА после разгромной победы над «Северсталью» установил клубный рекорд результативности в плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 9:3 в пользу гостей.

Счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, это новый клубный рекорд результативности армейцев в плей-офф КХЛ. Предыдущее достижение ЦСКА — шесть шайб в ворота «Спартака».

В истории КХЛ это всего второй случай, когда одной команде удаётся забросить девять и более шайб в одном матче. Первый был зафиксирован 14 марта 2009 года, когда «Ак Барс» забросил 11 шайб «Авангарду».

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе своей команды над «Северсталью» в четвёртом матче розыгрыша Кубка Гагарина.