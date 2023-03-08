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Фёдоров — о победе ЦСКА над «Северсталью»: для нас это была важная игра

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе своей команды над «Северсталью» в четвёртом матче розыгрыша Кубка Гагарина.
Фёдоров — о победе ЦСКА над «Северсталью»: для нас это была важная игра
  • Gettyimages.ru

«Для нас это была важная игра. Выдали хороший старт, в этот раз вовремя забили, использовали практически все свои голевые моменты. Серия продолжается. То, что мы хотели сделать, мы сделали сегодня вечером. «Северсталь» — серьёзный соперник, играет в очень активный хоккей», — цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 9:3 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачёв (дубль), Михаил Григоренко, Прохор Полтапов.  У «Северстали» отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов, Егор Морозов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.

Ранее «Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина.

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