«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

«Торпедо» в гостях нанесло поражение московскому «Динамо» в четвёртом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Гончарук (дубль), Максим Федотов, Антон Сизов, Даниил Бокун. У «Динамо» отличились Джордан Уил (дубль), Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.