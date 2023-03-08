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«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина

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«Торпедо» в гостях нанесло поражение московскому «Динамо» в четвёртом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» и сравняло счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина
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Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Гончарук (дубль), Максим Федотов, Антон Сизов, Даниил Бокун.  У «Динамо» отличились Джордан Уил (дубль), Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Нижнем Новгороде.

Ранее ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

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