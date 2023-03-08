ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

ЦСКА нанёс поражение череповецкой «Северстали» в четвёртом матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 9:3 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачёв (дубль), Михаил Григоренко, Прохор Полтапов. У «Северстали» отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов, Егор Морозов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.

Ранее «Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.