ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 9:3 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачёв (дубль), Михаил Григоренко, Прохор Полтапов. У «Северстали» отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов, Егор Морозов.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.
Ранее «Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.