Дубли Радулова и Яшкина и удаление Кары: «Ак Барс» и СКА повели в сериях, а «Локо» пробился во второй раунд плей-офф КХЛ

Два точных броска Александра Радулова помогли «Ак Барсу» в Казани разгромить «Нефтехимик», а дубли Дмитрия Яшкина в большинстве и Марата Хайруллина в пустые ворота принесли СКА победу над минским «Динамо». «Адмирал» в третий раз дожал «Салават Юлаев» в овертайме, хотя подопечные Виктора Козлова отыгрались со счёта 0:3 и спаслись за девять секунд до конца основного времени. А «Локомотив» взял верх над «Витязем» после необязательного удаления Владислава Кары и первым пробился в следующий круг плей-офф. Чем запомнились пятые матчи первого раунда Кубка Гагарина — в материале RT.

Невероятная победа «Адмирала»

Первый раунд Кубка Гагарина получается по-хорошему ярким и непредсказуемым. Борьба идёт почти во всех парах, а фавориты берут своё с большим трудом. Наглядным примером стало противостояние «Салавата Юлаева» и «Адмирала». После тяжёлой выездной победы уфимцы, занявшие по итогам регулярки второе место на Востоке, казалось, имели великолепный шанс выйти вперёд в серии и остановиться в шаге от выхода в полуфинал конференции.

Но их ждал холодный душ в виде двух пропущенных в дебюте шайб. Гости открыли счёт уже на 52-й секунде, когда Александр Шевченко поставил точку в быстрой контратаке. Штаб соперников тут же взял просмотр на предмет офсайда. Но судьи определили, что нарушения правил не было, и хозяева за неиспользованный запрос ещё и получили удаление. Большинство быстро реализовал Данил Файзуллин. Таким образом, «Адмирал» отметился двумя голами за одну минуту и 26 секунд и установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ для одной команды. А после точного броска Юрия Паутова в начале второго периода сложилось впечатление, что все вопросы о победителе сняты.

Но подопечные Виктора Козлова не думали сдаваться и ещё до перерыва вернулись в игру. Помогла им грубость оппонентов. Сначала Либор Шулак получил две минуты за выброс шайбы, и Михаил Науменков сократил отставание в неравных составах. А затем Шевченко ударил соперника клюшкой, и Алексей Пустозёров с близкой дистанции не оставил шансов Никите Серебрякову. В заключительном отрезке «Салават Юлаев» начал штурм чужих ворот и всё-таки сумел спастись за девять секунд до конца основного времени. Дубль оформил Пустозёров, буквально заковырявший шайбу в сетку.

В овертайме окрылённые уфимцы продолжили атаковать и были близки к тому, чтобы вырвать победу, но выше всяких похвал действовал Серебряков, совершивший 37 сейвов за матч. А в ходе одного из редких контрвыпадов «Адмирал» неожиданно забил. Шевченко после отличного заброса из глубины из-под защитника красиво попал точно в дальнюю девятку без шансов для голкипера — 4:3.

Уверенный разгром от «Ак Барса»

А вот в другой встрече на Востоке борьбы не получилось. «Ак Барс» не оставил шансов «Нефтехимику» — 6:1. При этом стартовый период вышел равным, и гости даже владели небольшим преимуществом. Не смутил их и точный бросок Дмитрия Воронкова на 43-й секунде. Команда Олега Леонтьева отреагировала на него спокойно, и незадолго до перерыва Ансель Галимов восстановил равновесие.

Однако во втором отрезке нижнекамцы неожиданно посыпались, пропустив четыре безответные шайбы за 15 минут. Во многом их подвела неудачная игра в меньшинстве. Хозяева безжалостно наказали оппонентов за два удаления из трёх. После голов Станислава Галиева и Дмитрия Кагарлицкого «Нефтехимик» расклеился и пропустил ещё дважды до конца периода. Сначала отличился Никита Дыняк после великолепной передачи Артёма Лукоянова из-за ворот, а затем отметился Александр Радулов.

На этом он не остановился и незадолго до финальной сирены оформил дубль, когда в составе соперника удаления получили сразу два хоккеиста. Форвард грамотно распорядился моментом на пятаке. Таким образом, он набрал три очка и довёл количество голов в нынешнем плей-офф до четырёх. А другой игрок — ранее выступавший в НХЛ Вячеслав Войнов — дважды ассистировал партнёрам. Также необходимо отметить голкипера хозяев Тимура Билялова, отразившего 29 бросков. Благодаря его сейвам гости отличились лишь раз, хотя перебросали фаворита.

Болезненный реванш от СКА

Реванш за неожиданное поражение в предыдущем матче удалось взять и СКА. Петербуржцы во вторник сенсационно уступили на выезде минскому «Динамо» и позволили сопернику сравнять счёт в серии. Начало домашней встречи тоже получилось не слишком удачным, и у болельщиков хозяев могло появиться закономерное чувство тревоги. Уже в середине первого периода Виталий Пинчук реализовал большинство после удаления Дмитрия Яшкина.

Если бы белорусскому коллективу удалось удержать нужный результат до перерыва, у маститого оппонента вполне могли возникнуть сложности. Но подвёл команду Илья Шинкевич, на ровном месте ударивший соперника клюшкой. Подопечные Романа Ротенберга просто не имели права не реализовать такой момент. Причём отличился Яшкин, таким образом исправившийся за свой двухминутный штраф.

Незадолго до перерыва СКА вырвался вперёд, проведя великолепную контратаку три в одного. Василий Глотов не стал отдавать передачу на партнёров, бросил сам и попал точно в ближнюю девятку. А в концовке второго отрезка петербуржцы опять реализовали большинство — и вновь чужие ворота с близкой дистанции поразил Яшкин.

К чести минчан, в заключительном отрезке они сделали всё, чтобы спастись и едва не достигли своей цели. Невольно помогали им и соперники, допускавшие провалы в обороне. Так, сразу после перерыва бело-голубые убежали в контратаку три в два, и Седрик Пакетт сократил отставание. А на 52-й минуте Дмитрий Соколов выскочил на рандеву с Дмитрием Николаевым и реализовал его. Однако хозяева своевременно увеличивали отрыв. Например, спустя полторы минуты после гола Пакетта отличился Гусев.

Незадолго до финальной сирены «Динамо» сняло вратаря и всей командой пошло вперёд. Но это не помогло. Напротив, Марат Хайруллин дважды поразил пустой створ и оформил дубль.

Несгибаемый характер «Локомотива»

После обидного поражения от «Локомотива» в овертайме четвёртого матча серии главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев пообещал, что его подопечные сделают всё, чтобы после вояжа в Ярославль вернуться в Балашиху на шестую встречу. Специалист не обманул. Его подопечные действительно отдали на льду максимум и продемонстрировали невероятную жажду борьбы. Они шли до конца в каждом эпизоде и не жалели ни себя, ни соперников.

Особенно хорош в их составе был вратарь Максим Дорожко. Наставник неожиданно оставил на скамейке Дмитрия Шикина, совершившего 62 сейва в предыдущей игре. Но этот ход полностью оправдал себя. Его коллега с первых минут поймал невероятный кураж и раз за разом останавливал атаки соперника. Только в основное время он отразил 32 щелчка. А ещё три десятка блокировали партнёры.

А вот его визави Даниил Исаев, напротив, совершил грубейшую результативную ошибку в дебюте матча. Он неосмотрительно выкатился за ворота и позволил Ивану Зинченко себя обокрасть. Голкипер почти успел вернуться обратно, но соперник всё же протолкнул шайбу в ближний угол.

Хозяева сумели отыграться только за десять минут до конца основного времени. И помогло им в этом отложенное удаление. Оказавшись вшестером против пятерых оппонентов, они разыграли красивую комбинацию, завершившуюся точным броском Степана Никулина из правого круга. В данной ситуации выручить партнёров не смог даже Дорожко.

В овертайме ярославцы уже владели подавляющим преимуществом. Они нанесли почти в три раза больше бросков, чем соперники (17 против шести) и провели в атаке больше восьми минут, тогда как гости не дотянули и до трёх. Но шайба упорно не шла в ворота Дорожко, в итоге записавшего себе в актив 48 сейвов. К сожалению для подмосковного коллектива, его сгубило первое же удаление на старте второго овертайма. Владислав Кара ударил соперника клюшкой по лицу и отправился на скамейку. Хозяева же моментально реализовали большинство. Шайбу в сетку затолкал Георгий Иванов. Так «Локомотив» стал первой командой, пробившейся в полуфинал конференции.