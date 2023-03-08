Майоров — о победе ЦСКА над «Северсталью»: матчей с таким счётом в плей-офф быть не должно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и череповецкой «Северсталью».

«Девять шайб — это удивительный результат для плей-офф, независимо от того, какие команды встречаются. Такого счёта в Кубке Гагарина быть не должно», — цитирует Майорова «Матч ТВ».

По его словам, даже если армейцы разозлились, то и «Северсталь» в ответ должна быть злой».

«Надо же цепляться за результат. Это редчайший случай, когда в плей-офф команда девять шайб пропускает», — заключил Майоров.

ЦСКА 8 марта разгромил «Северсталь» со счётом 9:3 в четвёртом матче первого раунда Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии — 2–2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.

Ранее главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о разгромном поражении своей команды от ЦСКА в четвёртом матче розыгрыша Кубка Гагарина.