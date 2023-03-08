Майоров — о победе ЦСКА над «Северсталью»: матчей с таким счётом в плей-офф быть не должно
- РИА Новости
«Девять шайб — это удивительный результат для плей-офф, независимо от того, какие команды встречаются. Такого счёта в Кубке Гагарина быть не должно», — цитирует Майорова «Матч ТВ».
По его словам, даже если армейцы разозлились, то и «Северсталь» в ответ должна быть злой».
«Надо же цепляться за результат. Это редчайший случай, когда в плей-офф команда девять шайб пропускает», — заключил Майоров.
ЦСКА 8 марта разгромил «Северсталь» со счётом 9:3 в четвёртом матче первого раунда Кубка Гагарина и сравнял счёт в серии — 2–2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.
Ранее главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о разгромном поражении своей команды от ЦСКА в четвёртом матче розыгрыша Кубка Гагарина.