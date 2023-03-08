Разин — о разгромном поражении «Северстали»: серия продолжается, это всего лишь одна игра

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин высказался о разгромном поражении своей команды от ЦСКА в четвёртом матче розыгрыша Кубка Гагарина.

«К сожалению, мы прекрасным череповецким дамам не сделали подарок, но устроили, я думаю, шоу с голами — в пустые ворота туда, в пустые ворота сюда. Праздник получился, хоть и со знаком минус. Серия продолжается, это всего лишь одна игра», — цитирует Разина «Чемпионат».

Встреча в Ледовом дворце в Череповце завершилась со счётом 9:3 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачёв (дубль), Михаил Григоренко, Прохор Полтапов. У «Северстали» отличились Робин Пресс, Руслан Абросимов, Егор Морозов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч состоится 10 марта в Москве.

Ранее ЦСКА установил клубный рекорд результативности в плей-офф КХЛ.