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Кудашов назвал причины поражения «Динамо» от «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ

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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о поражении в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».
Кудашов назвал причины поражения «Динамо» от «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Они использовали большинство, у нас были удаления, ну и три рикошета и подставления, а с этим не справишься. Контратаки две пропустили и гол этот», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

По его словам, будет проделана серьёзная работа над ошибками.

«Разберём спокойно и будем готовиться к следующей игре», — заключил Кудашов.

«Торпедо» в овертайме победило «Динамо» (5:4) и сравняло счёт в серии плей-офф Кубка Гагарина (2-2). Следующий матч пройдёт в Нижнем Новгороде 10 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.

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