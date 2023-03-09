СКА одержал третью победу над минским «Динамо» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение минскому «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 6:3 в пользу команды Романа Ротенберга.

В составе армейской команды шайбы забросили Дмитрий Яшкин (11-я, 40-я минуты), Василий Глотов (18-я), Никита Гусев (48-я), Марат Хайруллин (60-я). В коллективе из Белоруссии отличились Виталий Пинчук (9-я), Седрик Пакетт (47-я), Дмитрий Соколов (52-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу СКА. Следующая игра пройдёт 11 марта в Минске.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.