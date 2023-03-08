12 голов в Череповце и триллер в Москве: как ЦСКА сокрушил «Северсталь», а «Торпедо» вырвало победу у «Динамо»

ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Северстали» и сравнял счёт в серии, а Михаил Григоренко вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов в истории Кубка Гагарина. «Торпедо» в овертайме сломило сопротивление «Динамо», дважды уступая по ходу матча, а «Авангард» вновь нанёс в три раза меньше бросков, но разгромил «Сибирь». В свою очередь, «Автомобилист» реабилитировался за два поражения подряд и забил четыре безответных гола «Металлургу».

Невероятная продуктивность «Авангарда»

После четырёх туров на стадии 1/8 финала плей-офф КХЛ лишь двое номинальных фаворитов находятся в шаге от выхода в следующий раунд. И если «Локомотив» ведёт в серии с «Витязем» более-менее по делу, то последние успехи «Авангарда» выглядят парадоксально. Во время выезда в Новосибирск подопечные Михаила Кравеца не то, что ни разу не превзошли оппонентов по числу бросков, но дважды уступили с троекратной разницей. Однако это не помешало гостям в обеих встречах взять верх, а во второй — и вовсе нанести разгромное поражение.

Взглянув на процент отражённых бросков (73,3% — 11 из 15), можно предположить, что именно неуверенная игра Антона Красоткина привела к капитуляции «снеговиков» в четвёртом матче серии. На самом деле это не так. По большому счёту, он не был виноват ни в одной из четырёх пропущенных шайб. К первой привела грубейшая ошибка Ильи Морозова, чей пас от борта пришёлся аккурат на Арсения Грицюка. Вторая была заброшена с пятака, где находившиеся в меньшинстве хозяева оставили без прикрытия Корбана Найта. Сергей Толчинский реализовал выход один на один, а Рид Буше — неотразимым попаданием завершил темповую атаку. Кстати, американцу и канадцу ассистировал Владимир Ткачёв — претендент на звание теневого героя противостояния.

Главный же кандидат на роль творца этой победы — Василий Демченко. Голкипер «Авангарда» хоть и был вынужден раз за разом вступать в игру, но не был брошен на произвол судьбы своими партнёрами. Да, «Сибирь» часто беспокоила его и в общей сложности попала в створ 44 раза, но таких явных моментов не имела. А отличиться сумела лишь в большинстве: Валентин Пьянов открылся на границе круга вбрасывания и в касание «выстрелил» точно в девятку — 1:4.

Роковые ошибки Дронова

В пользу гостей завершился и матч в Магнитогорске. Но в этом случае предпосылок к крупной победе «Автомобилиста» было значительно больше. Подопечные Николая Заварухина очень мощно смотрелись впереди и могли вырваться вперёд и без помощи соперников, но всё же без неё не обошлось. В середине второго периода дрогнул защитник сборной России Григорий Дронов. Сначала он совершил потерю в средней зоне и позволил Кёртису Валку огорчить Эдди Паскуале, а затем неудачно подставил клюшку под бросок Дениса Баранцева и направил шайбу между щитков собственному голкиперу. И всё это за три минуты. Благодаря этому казахстанско-канадский форвард не только продлил результативную серию до четырёх встреч, но и вышел на третье место в гонке бомбардиров Кубка Гагарина (2 + 3), которое он делит с группой других игроков.

Казалось, после этого «Металлург» рванёт вперёд и постарается всеми силами восстановить паритет, но как такового навала не получилось. Да, «лисы» были более нацелены на ворота и неоднократно проверяли бдительность Юхана Маттссона, но взломать оборону соперников не удавалось, а «выстрелы» с дистанции не несли серьёзной угрозы. В итоге, швед оформил «сухарь» и вышел на второе место среди участников плей-офф как по проценту отражённых бросков (95,2%), так и по коэффициенту надёжности (1,43), а его партнёры в концовке и вовсе добили магнитогорцев. Сначала невероятным попаданием в дальнюю девятку отметился Алексей Макеев, а затем в пустые ворота забил Олег Ли — 4:0.

Однако «Автомобилисту» не стоит расслабляться, ведь ранее он уже дважды проигрывал серию «Металлургу», имея равный счёт после четырёх встреч. Причём в обоих случаях пути коллективов пересекались уже в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. В 2016-м магнитогорцы впоследствии взяли трофей, а в 2018-м завершили выступление в полуфинале конференции.

Феерия ЦСКА

Для ЦСКА нельзя было переоценить значимость четвёртого матча серии с «Северсталью». За предыдущие восемь сезонов москвичи не потерпели ни одной неудачи в четвертьфинале Запада, в то время как череповчанам проиграли уже дважды. И чтобы не оказаться в совсем затруднительном положении, действующим обладателям трофея было необходимо брать верх в гостях. И желательно, делать это в доминирующей манере, чтобы не только обрести уверенность в собственных силах, но и деморализовать противника. С обеими задачами подопечные Сергея Фёдорова справились на пять с плюсом.

Пришедшие поболеть за свою команду болельщики стали свидетелями настоящего избиения «Северстали», продолжавшегося на протяжении всех трёх периодов. Хотя уже после первого почти никакой интриги не осталось. Уже на 17-й минуте хозяева «горели» 0:4, а Андрей Разин начал судорожно тасовать вратарей, но ни Александр Самонов, ни Дмитрий Шугаев с Артёмом Наразкиным в итоге не смогли остудить атакующий порыв гостей. Более того, постоянные рокировки лишь заставляли нервничать как оборону, так и самих голкиперов. В итоге, ЦСКА забил девять голов и установил командный рекорд результативности в плей-офф. До достижения «Ак Барса» не хватило всего двух точных попаданий.

Антон Слепышев и Никита Нестеров отметились тремя результативными действиями, а Тахир Мингачёв оформил дубль, два очка набрал и Михаил Григоренко. Причём форвард красно-синих не только достиг планки в шесть (4 + 2) очков и вышел на второе место в гонке бомбардиров нынешнего турнира, но и поднялся на четвёртую строчку в списке лучших снайперов в истории Кубка Гагарина (35). Больше лишь у Никиты Гусева (37), Даниса Зарипова (57) и Сергея Мозякина (68). В свою очередь, «сталевары» всё же сумели трижды застать врасплох Адама Рейдеборна, но это лишь немного скрасило впечатление от провального выступления (3:9). В столицу коллектив Фёдорова возвращается в отличном расположении духа.

Волевая победа «Торпедо»

Куда более напряжённой и драматичной получилась встреча на «ВТБ Арене», где «Динамо» сражалось с «Торпедо». Нижегородцы уже к шестой минуте дважды пропустили в меньшинстве, а впоследствии ещё раз уступали в счёте, но оба раза отыгрались, а в самой концовке даже вышли вперёд. Однако избежать овертайма не удалось. Дмитрий Рашевский подкараулил отскок на пятаке и в четвёртый раз огорчил Ивана Кульбакова.

Но в итоге более сбалансированная команда всё же взяла верх над оппонентом, во многом выезжавшим на мастерстве своих главных звёзд. Если у «Динамо» солировали Джордан Уил, Эрик О’Делл и Александр Скоренов, каждый из которых набрал по три очка, то у нижегородцев по два балла и более набрали четверо хоккеистов. Главным же героем матча стал Сергей Гончарук, который не только оформил дубль, но и ассистировал Максиму Федотову. Однако решающий бросок нанёс не он. На девятой минуте овертайма белорусский защитник Даниил Бокун откликнулся на пас Егора Виноградова и «прошил» Илью Коновалова — 5:4.

Как и ЦСКА, «Торпедо» сравняло счёт в серии и тем самым помогло нынешнему розыгрышу Кубка Гагарина войти в историю как самому конкурентному: для определения восьми сильнейших команд лиги понадобится провести минимум 45 матчей, чего ранее не случалось. С 2011 по 2014 год для этого было достаточно 44 встреч.