Мартемьянов — о поражении от «Авангарда»: мастерство соперника на порядок выше, чем у «Сибири»

Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов высказался о поражении своей команды в рамках четвёртого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23 с «Авангардом».

«Старались, бились, лезли. «Авангард» моментально использовал наши ошибки. С 0:2 тяжело отыгрываться, но моменты были. Торопливость подвела. Мастерство команды соперника на порядок выше, чем у нас. Важно уметь играть в плей-офф. Будем надеяться, что всё это пойдёт на пользу», — цитирует Мартемьянова Sport24.

Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Арсений Грицюк (1-я минута), Корбан Найт (12-я), Сергей Толчинский (50-я), Рид Буше (53-я).

В составе хозяев забил Валентин Пьянов (15-я).

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда».

Пятая игра серии состоится 10 марта в Омске.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды в рамках четвёртого матча серии плей-офф КХЛ.