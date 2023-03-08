Кравец — о победе «Авангарда» над «Сибирью»: игра была боевой и сложной
- РИА Новости
«Как мы и ожидали, игра была боевой и сложной. «Сибирь» выкладывалась, мы были готовы к тому. Начали хорошо, повели, но потом были удаления, которые могли ломать игру. «Сибирь» атаковала, мы на контратаке добились результата. Благодарю команду и вратаря, едем домой с хорошим результатом», — цитирует Кравца Sport24.
Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Арсений Грицюк (1-я минута), Корбан Найт (12-я), Сергей Толчинский (50-я), Рид Буше (53-я).
В составе хозяев забил Валентин Пьянов (15-я).
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда».
Пятая игра серии состоится 10 марта в Омске.
Ранее СКА уступил минскому «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.