Заварухин — о победе над «Металлургом»: ребята выполнили установку, спасибо им за это

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о победе своей команды над «Металлургом» в рамках четвёртого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

«Хорошая игра, особенно в начале первого периода имели моменты. Переломный момент — второй период, когда мы забили в меньшинстве. Ребята выполнили установку, спасибо им за это. Поддержка болельщиков нам тоже помогала», — цитирует Заварухина «Спорт-Экспресс».

Встреча в Магнитогорске на «Арене Металлург» завершилась в овертайме со счётом 4:0.

Голами в составе победителей отметились Кёртис Валк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли.

Таким образом, счёт в серии стал 2-2.

Пятая игра серии состоится 10 марта в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что «Авангард» разгромил «Сибирь» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.