Заварухин — о победе над «Металлургом»: ребята выполнили установку, спасибо им за это
- РИА Новости
«Хорошая игра, особенно в начале первого периода имели моменты. Переломный момент — второй период, когда мы забили в меньшинстве. Ребята выполнили установку, спасибо им за это. Поддержка болельщиков нам тоже помогала», — цитирует Заварухина «Спорт-Экспресс».
Встреча в Магнитогорске на «Арене Металлург» завершилась в овертайме со счётом 4:0.
Голами в составе победителей отметились Кёртис Валк, Денис Баранцев, Алексей Макеев и Олег Ли.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2.
Пятая игра серии состоится 10 марта в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что «Авангард» разгромил «Сибирь» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.