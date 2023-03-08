«Авангард» разгромил «Сибирь» в четвёртом матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» в гостях одержал победу над «Сибирью» в рамках четвёртого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.

Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Арсений Грицюк (1-я минута), Корбан Найт (12-я), Сергей Толчинский (50-я), Рид Буше (53-я).

В составе хозяев забил Валентин Пьянов (15-я).

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда».

Пятая игра серии состоится 10 марта в Омске.

Ранее СКА уступил минскому «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.