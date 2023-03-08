«Авангард» разгромил «Сибирь» в четвёртом матче плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Встреча в Новосибирске на стадионе «Сибирь» завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе победителей забитыми шайбами отметились Арсений Грицюк (1-я минута), Корбан Найт (12-я), Сергей Толчинский (50-я), Рид Буше (53-я).
В составе хозяев забил Валентин Пьянов (15-я).
Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Авангарда».
Пятая игра серии состоится 10 марта в Омске.
Ранее СКА уступил минскому «Динамо» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.