Впервые в истории КХЛ одна команда задействовала трёх вратарей в матче

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одна команда задействовала трёх вратарей в матче.

Московский ЦСКА на выезде нанёс поражение череповецкой «Северстали» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ со счётом 9:3, сообщает пресс-служба лиги.

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин несколько раз менял вратаря по ходу матча. В стартовом составе на лёд вышел Александр Самонов, на 14-й минуте его заменил Дмитрий Шугаев, в конце первого периода «Северсталь» выпустила шестого полевого игрока.

Во втором периоде место в воротах занял Самонов, которого на 25-й минуте вновь сменил Шугаев. В третьем периоде место в воротах череповецкой команды занял Артём Назаркин.

Пятый матч пройдёт в Москве 10 марта.

Ранее сообщалось, что впервые в первом раунде плей-офф КХЛ будет сыграно минимум 45 матчей.