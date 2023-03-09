«Адмирал» победил «Салават Юлаев» и повёл в серии плей-офф КХЛ
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Игра завершилась в овертайме со счётом 4:3.
В составе победителей отличились Юрий Паутов, Даниил Файзуллин, Александр Шевченко, также забросивший победную шайбу в овертайме.
У «Салавата» шайбы забросили Алексей Пустозёров и Михаил Науменков, оформивший дубль.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Адмирала». Следующий матч состоится 11 марта.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.