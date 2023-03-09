Ларионов отметил психологическую устойчивость хоккеистов «Торпедо» в матче с «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов высказался о победе в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».

«Потрясающий и очень эмоциональный матч, который не оставил равнодушным никого. О менталитете говорим каждую игру с начала сезона. Это влияет на то, как ты можешь подняться и продолжить играть в свою игру. Это опыт, который нельзя купить за деньги. Только так команда может расти и быть единой», — цитирует Ларионова РИА Новости.

Он подчеркнул, что непросто начинать игру с 0:2 — шоковая терапия в начале матча при такой поддержке болельщиков.

«Понимали, что 1-3 в серии — это сложный счет, чтобы выбраться из этой ситуации. Не должно быть паники. Важно было успокоить игроков и вернуться к хоккею, в который мы играли. Можно быть в легком нокдауне, но сдаться - нельзя», — заключил Ларионов.

Игра в Москве завершилась победой «Торпедо» в овертайме со счётом 5:4. Счет в серии — 2-2.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ.







