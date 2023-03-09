«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и повёл 3-2 в серии плей-офф КХЛ

«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Игра завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.

Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Ансель Галимов.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится 11 марта в Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» победил «Салават Юлаев» в пятом матче серии плей-офф КХЛ.