«Ак Барс» победил «Нефтехимик» и повёл 3-2 в серии плей-офф КХЛ
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Игра завершилась со счётом 6:1.
В составе победителей отличились Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Дмитрий Кагарлицкий, Никита Дыняк и Александр Радулов, оформивший дубль.
Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Ансель Галимов.
Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч состоится 11 марта в Нижнекамске.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» победил «Салават Юлаев» в пятом матче серии плей-офф КХЛ.