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Галиев заявил, что хотел бы побить рекорд Морозова по голам в плей-офф КХЛ

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Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал результат пятого матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским «Нефтехимиком».

«Будет приятно побить рекорд Морозова. Дальше время покажет. Если будем до финала доходить каждый год, то у меня есть шансы. Я обожаю плей-офф. Это лучшее время в хоккее», — цитирует Галиева РИА Новости.

«Ак Барс» на своем льду обыграл со счетом 6:1. Казанцы вышли вперед в серии до четырех побед со счетом 3-2. Галиев забил четвертый гол в текущем плей-офф и 20-й в карьере.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.

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