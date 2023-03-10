ЦСКА обыграл «Северсталь» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА на своём льду переиграл череповецкую «Северсталь» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в столице завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива Сергея Фёдорова.

В составе армейской команды шайбы забросили Виталий Абрамов (15-я минута), Даррен Диц (18-я), Никита Нестеров (25-я), Антон Слепышев (33-я). У коллектива с Урала отличились Никита Макеев (28-я), Даниил Вовченко (36-я), Александр Суворов (42-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт 12 марта в Череповце.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф.





