Фёдоров отметил «инстинкт убийцы» у ЦСКА после победы над «Северсталью»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал результат пятого матча 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой «Северсталью».

«Инстинкт убийцы у команды точно есть. Наши игроки не понимают, что игра в большинстве — это не привилегия, а тяжелый труд. Для меня лично большой сюрприз, что наши ведущие игроки действовали так, что ни в какие ворота не лезет», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

По его мнению, для ЦСКА игра сложилась нелёгкая. Однако он подчеркнул, что армейцы нашли в себе силы завершить матч правильно.

«Сказали игрокам пару предложений перед сегодняшним матчем о прошлой игре. Результат той встречи был практически сделан в первом периоде. Но не думаю, что наши игроки были в каких-то иллюзиях», — добавил Фёдоров.

Игра в столице завершилась со счётом 4:3 в пользу коллектива из Москвы.

В составе армейской команды шайбы забросили Виталий Абрамов (15-я минута), Даррен Диц (18-я), Никита Нестеров (25-я), Антон Слепышев (33-я). У коллектива с Урала отличились Никита Макеев (28-я), Даниил Вовченко (36-я), Александр Суворов (42-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-2 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдёт 12 марта в Череповце.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Сибирь» в овертайме и вышел во второй раунд плей-офф.











