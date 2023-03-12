Хет-трик Акользина, 26 сейвов Самонова и дубль Яна: «Металлург» и «Северсталь» пока спаслись, «Динамо» уже вылетело

Хет-трик Павла Акользина помог «Металлургу» дома дожать «Автомобилист» в третьем периоде шестого матча плей-офф КХЛ и сравнять счёт в серии. «Северсталь» также в родных стенах взяла верх над ЦСКА и восстановила паритет, а главным героем вечера стал голкипер Александр Самонов, отразивший все 26 бросков по своим воротам. А вот «Динамо» в столице не смогло справиться с «Торпедо» и досрочно завершило сезон, причём подопечные Игоря Ларионова третий раз подряд победили в овертайме.

Первый хет-трик в сезоне

Накануне шестого матча серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» магнитогорский «Металлург» оказался в незавидном положении. Подопечные Ильи Воробьёва проиграли две встречи подряд, причём в одной из них крупно уступили дома (0:4), и счёт 2-3 в серии не оставлял им права на ошибку. Но уже с первых секунд магнитогорцы продемонстрировали, что не допустят повторения разгрома при родных трибунах.

Одним из главных героев матча был признан Павел Акользин, оформивший первый хет-трик в нынешнем розыгрыше плей-офф. 32-летний форвард стал автором первого гола «магнитки», поразив ворота уже на 16-й секунде после скидки Архипа Неколенко. Эта шайба оказалась пятой в списке самых быстрых в истории Кубка Гагарина.

Екатеринбуржцев такой старт ничуть не смутил. Уже через три минуты они восстановили паритет, реализовав большинство «5 на 3». Ник Эберт мощным броском отправил шайбу в верхний угол ворот Эдди Паскуале.

Но хозяева продолжали активное давление, которое ещё до перерыва вылилось в гол Семёна Кошелева. Эффектную передачу партнёру сделал Андрей Чибисов, из-за ворот неожиданно отпасовавший на ближнюю штангу. Кошелев не растерялся и протолкнул шайбу под щитком голкипера.

Во втором периоде гости вновь отличился в большинстве, а хозяева, напротив, никак не могли извлечь выгоду от игры в неравных составах, и счёт перед заключительной 20-минуткой был равным.

Третий период остался за «Металлургом», который беспрерывно гнали вперёд переполненные трибуны. На первых же секундах Григорий Дронов совершил сольный проход к воротам Игоря Бобкова и вывел команду вперёд. «Автомобилист» ответил на это голом Кёртиса Валка, но затем игру взял на себя Акользин. Он быстро вернул преимущество хозяевам льда, в одиночку прорвавшись к воротам по центру, а через десять минут замкнул прострел Максима Карпова на пятачке. В концовке матча екатеринбуржцы сняли вратаря, но риск себя не оправдал: Денис Зернов отправил в пустые ворота ещё одну шайбу и установил окончательный счёт — 6:3.

Таким образом, серия завершится в решающем, седьмом матче, который состоится в Екатеринбурге 14 марта.

Бесподобная игра Самонова

«Северсталь» также продемонстрировала, что два подряд поражения нисколько не выбили команду из колеи. Череповчане вышли на лёд абсолютно заряженными на победу и с первых секунд раз за разом стали прорываться к воротам армейцев. ЦСКА отвечал острыми контратаками, но голкиперу хозяев Александру Самонову удавалось блокировать выстрелы противников. Отличный момент был у «Северстали» в середине периода, но Руслан Абросимов угодил в штангу.

Второй игровой отрезок вели хозяева, а главным его действующим лицом стал Даниил Пыленков, который проводил юбилейный, 200-й матч в КХЛ. Именно он открыл счёт на 25-й минуте, протащив шайбу по левому флангу и бросив из-под защитника в дальний угол. Он же под занавес выдал шикарный пас на Александра Петунина под синюю линию армейцев. Форвард выкатился на ворота и кистевым броском отправил шайбу в сетку.

Обескураживающим для москвичей оказался и старт третьего периода. Они бросились в атаку, но успеха не достигли, вдобавок ко всему Ярослав Дыбленко на ровном месте заработал удаление за подножку. Большинство уверенно использовал Никита Рожков, мощным щелчком из правого круга вбрасывания прошив Адама Рейдеборна.

Хоккеисты ЦСКА не сдавались, неплохие шансы на взятие ворот были у Максима Мамина и Сергея Плотникова, но чудеса реакции демонстрировал Самонов. Он отразил все 26 бросков по своим воротам и записал в актив первую сухую игру в плей-офф КХЛ. Интересно, что команды совершили равное количество бросков по воротам друг друга, но гостей подвела реализация.

В истории «Северстали» нынешняя игра лишь вторая на ноль в Кубке Гагарина. До этого без пропущенных шайб череповчане завершали матч на этой стадии чемпионата лишь в 2012 году — тогда со счётом 4:0 был повержен «Атлант».

Как и в предыдущей паре, заключительная встреча противостояния состоится во вторник. И с большой долей вероятности в столице тоже будет аншлаг.

Второй дубль Яна подряд

«Динамо» также стояло на краю пропасти перед домашним матчем с «Торпедо», но, в отличие от магнитогорцев и череповчан, не сумело порадовать своих болельщиков.

Москвичи начали матч без раскачки, пытаясь оказывать давление на соперника на каждом участке площадки, но извлечь из этого какую-либо пользу не смогли. Более того, иногда складывалось впечатление, что нижегородцы действуют в атаке изобретательнее.

Во втором периоде характер матча не изменился — соперники по очереди беспокоили друг друга, но голкиперы пресекали любые попытки распечатать их ворота. Однако на 30-й минуте Деннису Яну всё-таки удалось открыть счёт — он оказался расторопнее всех в сутолоке на пятачке и, оставшись без присмотра, протолкнул шайбу в створ. Динамовцы отыгрались через 50 секунд. Эрик О'Делл прокинул шайбу мимо двигавшегося навстречу защитника, с неудобной руки отправил в противоход Ивану Кульбакову и в пятый раз в этой серии зажёг красный свет за воротами «Торпедо».

Ещё через пару минут «Динамо» едва не пропустило вновь: Владислав Фирстов подставил клюшку под шайбу на пятаке, и она, отскочив от вратаря, остановилась на ленточке. Следующим движением Константин Волков накрыл её ловушкой, но судьи всё-таки решили просмотреть эпизод. К счастью для бело-голубых, гол они не зафиксировали.

В третьем периоде «Торпедо» захватило инициативу и в три раза чаще напрягало Константина Волкова, нежели бело-голубые их вратаря. Однако вырвать победу в основное время подопечным Игоря Ларионова не удалось, и командам пришлось вновь, как и в двух предыдущих встречах, продолжить выяснение отношений в овертайме. Длился он всего 63 секунды и вновь остался за нижегородцами. Злым гением «Динамо» стал Ян, который оформил дубль и вывел «Торпедо» во второй раунд Кубка Гагарина впервые с 2016 года.