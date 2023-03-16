«Автомобилист» договорился о продлении контракта с Заварухиным

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что главный тренер команды Николай Заварухин продолжит работу в своей должности.

«У нас достигнута договорённость о подписании контракта ещё на два года», — сказал Рябков на пресс-конференции.

В текущем сезоне «Автомобилист» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где в первом раунде уступил в серии «Металлургу» (3-4). Во втором раунде «Металлург» сыграет с «Авангардом». Первый матч состоится 17 марта.

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов занял аналогичную должность в «Спартаке».