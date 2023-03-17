Узнать больше

Ротенберг — о матче с «Торпедо»: СКА смог найти ключ к победе

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».

«Изменения в звеньях в третьем периоде — это поиск ключа к победе. Мы и по ходу сезона часто меняли сочетания. Это управление игрой. Мы искали ключ к победе, и мы его нашли», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Он также подчеркнул, что на стадии плей-офф нет слабых соперников и «Торпедо» не исключение.

«Наше преимущество по силовым приёмам сегодня? Все видели по ходу сезона, что мы всегда жёстко играем. Мы ничего не меняем, мы только улучшаем», — добавил Ротенберг.

СКА обыграл «Торпедо» (2:1) в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.






Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить