Ротенберг — о матче с «Торпедо»: СКА смог найти ключ к победе

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижегородским «Торпедо».

«Изменения в звеньях в третьем периоде — это поиск ключа к победе. Мы и по ходу сезона часто меняли сочетания. Это управление игрой. Мы искали ключ к победе, и мы его нашли», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

Он также подчеркнул, что на стадии плей-офф нет слабых соперников и «Торпедо» не исключение.

«Наше преимущество по силовым приёмам сегодня? Все видели по ходу сезона, что мы всегда жёстко играем. Мы ничего не меняем, мы только улучшаем», — добавил Ротенберг.

СКА обыграл «Торпедо» (2:1) в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина. Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.













