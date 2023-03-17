Гол Яшкина в овертайме и 35 сейвов Билялова: как СКА и «Ак Барс» выиграли стартовые матчи второго раунда Кубка Гагарина

На старте четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина СКА с трудом взял верх над «Торпедо», а «Ак Барс» — над «Адмиралом». Петербуржцы лишь в дополнительное время смогли дожать подопечных Игоря Ларионова, хотя до решающего броска Дмитрия Яшкина исключительно оборонялись. А казанцы растеряли преимущество в две шайбы, добытое Александром Радуловым и Станиславом Галиевым, и сумели вырвать победу лишь благодаря отличной реализации большинства и великолепной игре голкипера Тимура Билялова.

Нелогичная победа СКА

Противостояние СКА и «Торпедо» обещало стать украшением второго раунда Кубка Гагарина. Обе команды делают ставку на атакующий хоккей и в регулярном чемпионате КХЛ вошли в топ-3 по количеству заброшенных шайб (243 и 204 соответственно). А показывающие яркую комбинационную игру нижегородцы влюбили в себя многих болельщиков и на старте плей-офф выбили из борьбы двукратного обладателя трофея — московское «Динамо». Неслучайно наставник команды Игорь Ларионов в преддверии первой встречи в Северной столице пошутил, что рассчитывает на поддержку местных театралов.

Определить фаворита в этой паре было сложно, но небольшое преимущество оставалось за петербуржцами. Во-первых, у них несравнимо богаче опыт выступления в Кубке Гагарина. Команда дважды брала его, тогда как оппонент только в третий раз в истории пробился в полуфинал конференции. Во-вторых, в этом сезоне подопечные Романа Ротенберга не оставили шансов сопернику в регулярке, одержав три победы с общим счётом 15:4. И только в последнем поединке они потерпели поражение в серии буллитов — 1:2.

В отчётном матче гости с первых минут взяли игру под свой контроль и повели осаду чужих ворот. На руку им оказалось и быстрое удаление Марата Хайруллина за удар соперника клюшкой. В большинстве автозаводцы создали один из самых опасных моментов в стартовом периоде. Сергей Гончарук после передачи от лицевой с близкой дистанции не сумел переиграть Дмитрия Николаева. Запомнился и проход Николая Коваленко в контратаке. В непосредственной близости от ворот он красивым финтом убрал защитника, но не попал в створ.

У СКА до поры не получалось ничего. Петербуржцы даже не могли закрепиться в чужой зоне и потревожить Ивана Кульбакова. Прийти в себя им помогли необязательные нарушения правил со стороны соперников. Сначала Николай Буренов потерял шлем, а затем Данил Веряев был вынужден сфолить на убегавшем к воротам Степане Фальковском. Четыре минуты в неравных составах подопечные Ротенберга провели с пользой, хотя отличиться не сумели. Великолепен на последнем рубеже был Кульбаков, парировавший восемь бросков за стартовый период. Особенно запомнилось его спасение после щелчка Фальковского из правого круга. Белорус чудом среагировал и отразил шайбу блином.

Во втором игровом отрезке преимущество нижегородцев было уже подавляющим. Даже сложно вспомнить, когда СКА настолько пассивно действовал в родных стенах. Подопечные Ларионова простыми комбинациями в несколько передач ставили в тупик оборону оппонента и выводили друг друга на броски из убойных позиций. Удивительно, но за первые минуты гости успели создать четыре стопроцентных момента с щелчками с близкой дистанции.

Кураж поймал Николаев. По ходу сезона многие называли вратарскую линию команды слабейшей, но в этот вечер Дмитрий регулярно выручал партнёров. Каждый раз он занимал идеальную позицию и справлялся с угрозами. Более того, голкипер не позволял добивать, сразу фиксируя шайбу. Единственную оплошность он допустил, когда неосмотрительно вышел из ворот и позволил Андрею Белевичу бросить по пустым, но его подстраховал Александр Никишин. «Торпедо» не удалось даже реализовать буллит, назначенный за нарушение Никишина против Владислава Фирстова. Но Алексей Кручинин, пытаясь перехитрить Николаева, не попал в девятку.

СКА таких моментов не имел и близко, хотя вновь перебросал оппонента. Начиная атаку из своей зоны, петербуржцы сталкивались с высоким прессингом и были вынуждены принимать решения в цейтноте. Да и на пятак выводить шайбу им почти не удавалось — соперники действовали максимально плотно и переводили игру на периметр.

Тем нелогичнее оказался гол хозяев в заключительном периоде. Они явно не наиграли на него, но сумели отличиться. И если «Торпедо» фортуна не улыбалась, то СКА откровенно повезло, когда Буренов на ровном месте потерял равновесие в собственной зоне. Вероятно, конёк хоккеиста попал в трещину на льду. Чем-то ещё объяснить случившееся сложно. Подопечные Ротенбега тут же поймали соперников на ошибке и разыграли великолепную трёхходовку с участием Святослава Гребенщикова и Андрея Педана. Завершил её мощным щелчком из правого круга Николай Прохоркин.

Поражение автозаводцев в основное время стало бы несправедливостью, учитывая количество моментов. Да и сами они не опустили рук, а проявили характер, как это не раз происходило в серии с «Динамо». В итоге давление команды принесло плоды, когда казалось, что оппонент удержит устраивающий его счёт. За 2:42 до сирены гости провели стремительную контратаку, и Деннис Ян великолепным разрешающим пасом вывел Фирстова один на один с Николаевым. На этот раз нападающий переиграл вратаря, направив шайбу ему между щитков — 1:1.

Овертайм смело можно называть вотчиной нижегородцев, ведь в дополнительное время они одержали три победы подряд над бело-голубыми, тогда как соперник все встречи с минским «Динамо» завершил в основное. Однако в решающий миг везение вновь не сопутствовало гостям, хотя они быстро заработали большинство. Реализовать его не удалось. При этом Фирстов едва не забил лакросс-гол, но немного не докрутил клюшку.

А в равных составах СКА всё же поставил точку на 66-й минуте. Дмитрий Яшкин выиграл вбрасывание в чужой зоне, а вторым касанием щёлкнул под щиток Кульбакову. Таким образом петербуржцы одержали тяжелейшую и во многом не вытекавшую из логики игры победу. А главным героем в их составе стал Николаев, отразивший 25 бросков.

Тяжёлый матч «Ак Барса»

А на Востоке очередную сенсацию готовился сотворить «Адмирал». В первом раунде он неожиданно для многих выбил из борьбы «Салават Юлаев» и впервые вышел в полуфинал конференции. Следующий соперник коллектива с Дальнего Востока оказался ещё более грозным — им стал один из главных претендентов на трофей «Ак Барс». Впрочем, терять подопечным Леонида Тамбиева нечего, ведь они уже написали историю.

Правда, серьёзно осложнили им жизнь кадровые проблемы. В день матча компанию Глебу Зырянову и Егору Рыкову в списке травмированных составили защитник Колби Уильямс и нападающий Антон Берлёв. Последний забросил решающую шайбу в шестой встрече с уфимцами. Тогда сразу после финальной сирены Тамбиев признался, что подопечный из-за повреждения играл практически на одной ноге.

Несмотря на потери гости дали бой фавориту. Хотя после первого периода, казалось, шансов у них нет. Хоккеисты «Адмирала» действовали с большим желанием и самоотдачей, но зачастую это выливалось в нарушения правил. В результате, только в стартовом отрезке они заработали десять штрафных минут, а казанцы дважды оставались впятером против троих оппонентов. Упускать такие возможности команда высокого класса права не имела. Александр Радулов и Станислав Галиев обеспечили партнёрам комфортное преимущество.

Удачное развитие встречи оказало негативное влияние на хозяев, которые явно расслабились и ждали, что подопечные Тамбиева продолжат ошибаться. Но те, напротив, собрались и перехватили инициативу. Очень помогло быстрое удаление Кирилла Панюкова на старте второго периода. Либор Шулак мощным щелчком с дальней дистанции реализовал численное превосходство спустя всего 11 секунд. А к середине матча коллектив из Приморского края восстановил равновесие. Николай Елисеев замкнул пас Даниила Гутика от лицевой.

И всё же команде Зинэтулы Билялетдинова в третьем периоде удалось дожать неуступчивого соперника. И вновь казанцы идеально воспользовались большинством. До того действовавший практически безошибочно Никита Серебряков не сумел зафиксировать шайбу после броска Никиты Лямкина с ползоны. В оставшееся время «Адмирал» устроил штурм чужих ворот, но больше не смог огорчить совершившего 35 сейвов Тимура Билялова.