СКА обыграл «Торпедо» в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина

Петербургский СКА на своём льду в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл в овертайме нижегородское «Торпедо».

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Романа Ротенберга.

В составе армейского клуба отличился Николай Прохоркин (46-я минута), Дмитрий Яшкин (66-я). В команде с берегов Волги отличился Владислав Фирстов (58-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.