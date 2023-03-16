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СКА обыграл «Торпедо» в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина

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Петербургский СКА на своём льду в первом матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) переиграл в овертайме нижегородское «Торпедо».
СКА обыграл «Торпедо» в овертайме первого матча серии Кубка Гагарина
  • РИА Новости

Игра в Ледовом дворце завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Романа Ротенберга.

В составе армейского клуба отличился Николай Прохоркин (46-я минута), Дмитрий Яшкин (66-я). В команде с берегов Волги отличился Владислав Фирстов (58-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу СКА. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 18 марта.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» одолел «Адмирал» в первом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ.

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