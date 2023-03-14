Ротенберг — о 100 матчах в КХЛ: всё только начинается
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«Я в хоккее всю жизнь, 100-й матч — прекрасно, но это только начало. Отработали столько матчей, если их посчитать, то их много наберётся, не только как тренер, но и как зритель, руководитель. Всё только начинается, благодарен команде, и мы работаем дальше», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
СКА в гостях одержал победу над минским «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.
Игра в Минске на «Минск Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Романа Ротенберга. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу СКА. «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.
Ранее Ротенберг заявил, что минскому «Динамо» надо соблюдать правила хоккея.