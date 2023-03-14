Ротенберг — о 100 матчах в КХЛ: всё только начинается

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал достижение в 100 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Я в хоккее всю жизнь, 100-й матч — прекрасно, но это только начало. Отработали столько матчей, если их посчитать, то их много наберётся, не только как тренер, но и как зритель, руководитель. Всё только начинается, благодарен команде, и мы работаем дальше», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

СКА в гостях одержал победу над минским «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

Игра в Минске на «Минск Арене» завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Романа Ротенберга. Счёт в серии до четырёх побед стал 4-2 в пользу СКА. «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина.

Ранее Ротенберг заявил, что минскому «Динамо» надо соблюдать правила хоккея.