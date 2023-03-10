Ротенберг заявил, что минскому «Динамо» надо соблюдать правила хоккея

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат пятого матча 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина с минским «Динамо».

«Есть понятия, а есть правила игры. Соперник ударил клюшкой в лицо Марату Хуснутдинову. Можно было этого не делать, но это сделано специально. Получилось на тоненького, вопрос жизни и смерти. Такие вещи нельзя делать», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

По его словам, Захар Бардаков будет готов к следующей игре.

«Пока у меня нет информации по поводу его здоровья. Соперникам надо соблюдать правила хоккея и правила жизни. Ожидаем от них всего что угодно», — заключил Ротенберг.

Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счётом 6:3. В конце второго периода травмы получили нападающие СКА Захар Бардаков и Марат Хуснутдинов. В третьем периоде Хуснутдинов смог вернуться на лёд.

Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.