Ротенберг заявил, что минскому «Динамо» надо соблюдать правила хоккея
«Есть понятия, а есть правила игры. Соперник ударил клюшкой в лицо Марату Хуснутдинову. Можно было этого не делать, но это сделано специально. Получилось на тоненького, вопрос жизни и смерти. Такие вещи нельзя делать», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
По его словам, Захар Бардаков будет готов к следующей игре.
«Пока у меня нет информации по поводу его здоровья. Соперникам надо соблюдать правила хоккея и правила жизни. Ожидаем от них всего что угодно», — заключил Ротенберг.
Игра в Санкт-Петербурге завершилась победой хозяев со счётом 6:3. В конце второго периода травмы получили нападающие СКА Захар Бардаков и Марат Хуснутдинов. В третьем периоде Хуснутдинов смог вернуться на лёд.
Ранее сообщалось, что «Адмирал» установил рекорд скорострельности плей-офф КХЛ.