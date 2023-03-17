Кравец похвалил игроков «Авангарда» после победы над «Металлургом» на старте 1/4 финала плей-офф КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Тяжёлая игра против хорошей команды. Поначалу всё получалось: хорошие скорости, много моментов, не все из которых мы, к сожалению, реализовали. Потом череда удалений привела к потере темпа. Одни игроки устают, выходя в меньшинстве. Другие сидят мёрзнут на скамейке. Удаления, к сожалению, были неоправданные. Хотя все ребята сегодня боролись и выкладывались для победы на двести процентов.

Ребята — молодцы, добились победы. Но это только первая игра — будем готовиться к следующей», — приводит слова Кравца «Спорт-Экспресс».

В составе омской команды шайбы забросили Рид Буше (11-я минута) и Арсений Грицюк (69-я). У клуба с Урала отличился Семён Кошелев (32-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт 19 марта в Омске.

Ранее главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.