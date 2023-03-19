Панарин прокомментировал разгромную победу «Рейнджерс» над «Питтсбургом»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Питтсбургом» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:0).

«Это была потрясающая игра для нас, для нашего вратаря, для наших болельщиков. Чувствую ли я, что мы нашли свою игру? Я хочу сказать это после этого матча, но это, вероятно, опасно.

Это НХЛ. Сегодня всё идёт хорошо, но завтра может не получиться. Мы должны продолжать работать. В противном случае у нас будут плохие игры. Так просто не бывает», — приводит слова Панарина журналист Винс Меркольяно в социальных сетях.

В этом матче Панарин оформил дубль.

«Рейнджерс» с 90 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин был признан первой звездой матча с «Питтсбургом».